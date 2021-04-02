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2 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Трояновский потерпел третье поражение в карьере

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Бывший чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе российский боксер Эдуард Трояновский уступил соотечественнику Валерию Оганисяну.

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Источник: РИА "Новости"

Десятираундовый бой за пояс WBC CISBB (бюро СНГ, славянских и балтийских стран), прошедший в пятницу Москве, завершился победой Оганисяна единогласным решением судей. 25-летний россиянин одержал пятую победу на профессиональном ринге. Трояновский потерпел третье поражение в карьере при 29 победах (24 — нокаутом).

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Ранее 40-летний россиянин в декабре 2016 года в первом раунде был нокаутирован Джулиосом Индонго из Намибии, именно тогда россиянин потерял пояса IBF и IBO. Также Трояновский в 2018 году единогласным решением судей уступил чемпиону WBA белорусу Кириллу Релиху.

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