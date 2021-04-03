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00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трояновский заявил о возможном завершении карьеры

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Бывший чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе российский боксер Эдуард Трояновский сказал, что примет решение о том, будет ли он продолжать карьеру, после отдыха.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Москве 40-летний Трояновский единогласным решением судей уступил 25-летнему соотечественнику Валерию Оганисяну и потерпел третье поражение в карьере.

«Я проиграл бой, недоволен этим результатом. В середине боя было тяжело. В итоге проиграл по очкам. Я больше проиграл функционально. Когда нет сил, то все планы рушатся. Оганисян — хороший боксер. Думаю, у него все впереди, а у меня, думаю, нет. Сейчас хочу отдохнуть, а потом принять решение. Пока не хочу ничего говорить. Но если дальше будут такие же бои, то не вижу смысла продолжать. Будем откровенными. Мне нужно месяц-два для принятия решения, к этому нужно подойти здраво. Но сначала нужно отдохнуть», — сказал Трояновский журналистам.

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