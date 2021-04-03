Папин нокаутировал Пейсара в бою в Москве

На профессиональном ринге россиянин одержал 13-ю победу (12 — нокаутом) при единственном поражении от Илунги Макабу из ДР Конго в августе 2019 года. Папин находится в статусе обязательного претендента на бой с чемпионом мира по версии WBC, которым и является Макабу. Пейсар, известный российской публике по спорному поражению раздельным решением судей от Дмитрия Кудряшова в декабре 2019 года, потерпел 11-е поражение при 15 победах.