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00:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Папин нокаутировал Пейсара в бою в Москве

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Алексей Папин добился победы в поединке с чехов Вацлавом Пейсаром.

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Источник: РИА "Новости"

Бой в первом тяжелом весе, прошедший в Москве, завершился победой Папина техническим нокаутом в первом раунде. До остановки боя чеху был отсчитан нокдаун.

На профессиональном ринге россиянин одержал 13-ю победу (12 — нокаутом) при единственном поражении от Илунги Макабу из ДР Конго в августе 2019 года. Папин находится в статусе обязательного претендента на бой с чемпионом мира по версии WBC, которым и является Макабу. Пейсар, известный российской публике по спорному поражению раздельным решением судей от Дмитрия Кудряшова в декабре 2019 года, потерпел 11-е поражение при 15 победах.

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