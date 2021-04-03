Олимпийский чемпион из Узбекистана завоевал титул от WBA
Олимпийский чемпион из Узбекистана 27-летний Хасанбой Дусматов одержал третью победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Олимпийский чемпион из Узбекистана 27-летний Хасанбой Дусматов одержал третью победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником был 21-летний Мухсин Кизона из Танзании. Бой в первом наилегчайшем весе был запланирован на десять раундов. На кону стоял вакантный титул WBA International.
Поединок прошел в рамках вечера бокса в Ташкенте (Узбекистан), который организовала компания Matchroom Boxing, возглавляемая сопромоутером Геннадия Головкина Эдди Хирном.
Узбек отправил соперника в нокдаун в первом раунде, дважды во втором и после следующей же атаки рефери остановил поединок. Отметим, что две предыдущие победы в профи он также одержал досрочно. Кизона проиграл в третий раз при 11 выигрышах.
Напомним, что в любительском боксе Дусматов, кроме Олимпиады-2016, выигрывал «серебро» чемпионата мира-2017 и Азиады-2018, а также становился чемпионом Азии в 2015 и 2017 годах. Кроме того, на Играх в Рио узбекистанец, выступавший в весе до 49 килограммов, стал обладателем приза самому техничному боксеру — Кубка Вэла Баркера.