Олимпийский чемпион из Узбекистана завоевал титул от WBA

Его соперником был 21-летний Мухсин Кизона из Танзании. Бой в первом наилегчайшем весе был запланирован на десять раундов. На кону стоял вакантный титул WBA International.

Поединок прошел в рамках вечера бокса в Ташкенте (Узбекистан), который организовала компания Matchroom Boxing, возглавляемая сопромоутером Геннадия Головкина Эдди Хирном.

Узбек отправил соперника в нокдаун в первом раунде, дважды во втором и после следующей же атаки рефери остановил поединок. Отметим, что две предыдущие победы в профи он также одержал досрочно. Кизона проиграл в третий раз при 11 выигрышах.