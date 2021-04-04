Шарипова вместо боя с чемпионкой мира победила работающую в СИЗО спарринг-партнера
Единственный бой в профи россиянка до этого также провела с ней.
Единственный бой в профи россиянка до этого также провела с ней.
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала победу в рамках шоу в Казани (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Изначально ее соперницей должна была стать Софья Очигава, с которой она встречалась в 2016 году в своем дебютном бою в профи и потерпела единственное поражение в карьере.
У этого боя была прекрасная афиша. На кону должны были стоять титулы чемпионки мира по версии IBA и WBC Silver в легком весе, принадлежащие россиянке. А победительница стала бы обязательной претенденткой на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор. Но всего за два дня до боя Очигава по неизвестным причинам от проведения поединка отказалось.
Отменять возвращение на ринг казахстанской боксерши не стали, а в короткие сроки нашли другую соперницу. Ей стала россиянка Юлия Чернобородова. Но ее очень сложно назвать достойной оппозицией.
Дело в том, что именно Чернобородова была
В целом Чернобородова далека от профессионального спорта. Она прапорщик и работает в следственном изоляторе в Ивановской области. А в свободное от службы время является детским тренером по боксу.
В итоге бой в первом полусреднем весе продлился не полных четыре двухминутных раунда вместо шести и ожидаемо завершился досрочной победой Шариповой, после серии ударов которой рефери остановил поединок. Зато казахстанка улучшила свою статистику. Теперь у нее 13 побед в профи, из которых семь — досрочных. Даже сбежавшая от нее Очигава не может таким похвастаться — у той всего четыре победных боя, из которых только один выигрыш досрочный.