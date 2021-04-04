Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Карл Фрэмптон завершил карьеру

В субботу 34-летний Фрэмптон проиграл чемпиону Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе американцу Джеймелу Херрингу в шестом раунде техническим нокаутом.

«Я сказал раньше, что уйду из бокса, если проиграю этот бой, и это именно то, что я собираюсь сделать, — заявил Фрэмптон после боя. — Я просто хочу сейчас посвятить свою жизнь семье».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6678fc8f6f727b1aad5d" data-vnd="6678fc8f6f727b1aad5d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6678fc8f6f727b1aad5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Фрэмптон являлся обладателем титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором легчайшем весе в период с 2014 по 2016 год и чемпионом по версии WBA в полулегком весе с 2016 по 2017 год.