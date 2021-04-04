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09:34 (мск), источник: ТАСС

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Карл Фрэмптон завершил карьеру

ТАСС, 4 апреля. Британец Карл Фрэмптон принял решение о завершении карьеры в профессиональном боксе. Слова спортсмена приводит британская вещательная корпорация Би-би-си.

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Источник: AP 2020

В субботу 34-летний Фрэмптон проиграл чемпиону Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе американцу Джеймелу Херрингу в шестом раунде техническим нокаутом.

«Я сказал раньше, что уйду из бокса, если проиграю этот бой, и это именно то, что я собираюсь сделать, — заявил Фрэмптон после боя. — Я просто хочу сейчас посвятить свою жизнь семье».

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Фрэмптон являлся обладателем титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором легчайшем весе в период с 2014 по 2016 год и чемпионом по версии WBA в полулегком весе с 2016 по 2017 год.

Британец одержал на профессиональном ринге 28 побед и потерпел три поражения.

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