Видео нокаута, или как чемпион Азии из Казахстана удосрочил соперника в первом раунде и защитил титул от WBC
Оппонент потерпел первое поражение в карьере.
Оппонент потерпел первое поражение в карьере.
Казахстанский проспект Турсынбай Кулахмет (3−0, 2 KO) успешно провел первую защиту титула WBC International в первом среднем весе в рамках вечера бокса в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Уже в первом раунде он нокаутировал венесуэльца Хебера Рондона (20−1, 13 KO), для которого это поражение стало первым в карьере при 20 победах.
Кулахмет же, являющийся чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019, занес в свой актив третью победу (две из них нокаутом) на
Отметим, что в этом вечере бокса также должен был принять участие Жанкош Тураров (24−0, 17 КО), которому предстояло защищать пояс WBO