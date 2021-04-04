Видео нокаута, или как чемпион Азии из Казахстана удосрочил соперника в первом раунде и защитил титул от WBC

Казахстанский проспект Турсынбай Кулахмет (3−0, 2 KO) успешно провел первую защиту титула WBC International в первом среднем весе в рамках вечера бокса в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Уже в первом раунде он нокаутировал венесуэльца Хебера Рондона (20−1, 13 KO), для которого это поражение стало первым в карьере при 20 победах.

Кулахмет же, являющийся чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019, занес в свой актив третью победу (две из них нокаутом) на профи-ринге.