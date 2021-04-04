Главный бой вечера с участием казахстанца в андеркарте завершился нокаутом в шестом раунде
Чемпион сохранил свой титул.
Чемпион сохранил свой титул.
В главном поединке вечера, прошедшем в Дубае (ОАЭ), чемпион WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов американец Джеймел Херринг (23−2, 11 KO) отправил в нокаут британца Карла Фрэмптона (28−3, 16 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в шестом, когда Херрингу серией ударов удалось удосрочить Фрэмптона и этим самым сохранить свой титул:
Напомним, что в андеркарте выступил казахстанский проспект Турсынбай Кулахмет (3−0, 2 KO), который уже в первом раунде нокаутировал венесуэльца Хебера Рондона (20−1, 13 KO) и защитил титул от WBC в первом среднем весе.