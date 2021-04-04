Главный бой вечера с участием казахстанца в андеркарте завершился нокаутом в шестом раунде

В главном поединке вечера, прошедшем в Дубае (ОАЭ), чемпион WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов американец Джеймел Херринг (23−2, 11 KO) отправил в нокаут британца Карла Фрэмптона (28−3, 16 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в шестом, когда Херрингу серией ударов удалось удосрочить Фрэмптона и этим самым сохранить свой титул: