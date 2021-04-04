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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

Главный бой вечера с участием казахстанца в андеркарте завершился нокаутом в шестом раунде

Чемпион сохранил свой титул.

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В главном поединке вечера, прошедшем в Дубае (ОАЭ), чемпион WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов американец Джеймел Херринг (23−2, 11 KO) отправил в нокаут британца Карла Фрэмптона (28−3, 16 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в шестом, когда Херрингу серией ударов удалось удосрочить Фрэмптона и этим самым сохранить свой титул:

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Напомним, что в андеркарте выступил казахстанский проспект Турсынбай Кулахмет (3−0, 2 KO), который уже в первом раунде нокаутировал венесуэльца Хебера Рондона (20−1, 13 KO) и защитил титул от WBC в первом среднем весе.

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