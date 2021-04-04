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11:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Нокаут года в Дубае». Российские СМИ восхитились победой чемпиона Азии из Казахстана

Перед развязкой соперник побывал в нокдауне.

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Победа казахстанского проспекта из первого среднего веса до 69,9 килограмма Турсынбая Кулахмета (3−0, 2 KO) над Хебером Рондоном (20−1, 13 KO) из Венесуэлы вызвала восторг у российского издания vRINGe.com, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в рамках боксерского шоу в Дубае (ОАЭ) и завершился в первой 3-минутке, хотя был рассчитан на десять раундов. Как итог, казахстанец, являющийся чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019, защитил пояс WBC International.

«Нокаут года в Дубае. Кулахмет вырубил Рондона. На первой минуте боя Кулахмет уронил оппонента правым хуком в челюсть. Тот поднялся, попробовал реваншироваться, но незамедлительно зевнул еще более страшную плюху. Венесуэлец распластался на канвасе, рефери сразу же остановил бой. Красота! Кулахмет КО 1», — говорится в тексте.

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Отметим, что это первая победа Кулахмета на профи-ринге под руководством британского тренера Джейми Мура.

В главном же событии вечера американец Джеймел Херринг (23−2, 11 KO) нокаутировал в шестом раунде британца Карла Фрэмптона (28−3, 16 KO) и защитил титул чемпиона WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов.

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