Сыну Кости Цзю предложили бой на миллион долларов
Тиму Цзю, сыну бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, был предложен бой с гонораром в 1 миллион долларов. Об этом сообщает Boxing Scene.
Тиму Цзю, сыну бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, был предложен бой с гонораром в 1 миллион долларов. Об этом сообщает Boxing Scene.
Соперником боксера должен был стать австралиец Майкл Зерафа, однако спортсмен не дал согласия на поединок. По словам промоутера Зерафы Брайана Амартуды, Цзю избегает встречи с его клиентом.
«Разговоры о чемпионском титуле Тима весьма причудливы, так почему бы не встретиться с лучшими в Австралии? Если Тим думает, что он уровнем выше, то пусть выходит на бой», — сказал Амартуда.