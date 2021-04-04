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13:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Сыну Кости Цзю предложили бой на миллион долларов

Тиму Цзю, сыну бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, был предложен бой с гонораром в 1 миллион долларов. Об этом сообщает Boxing Scene.

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Источник: Reuters

Соперником боксера должен был стать австралиец Майкл Зерафа, однако спортсмен не дал согласия на поединок. По словам промоутера Зерафы Брайана Амартуды, Цзю избегает встречи с его клиентом.

«Разговоры о чемпионском титуле Тима весьма причудливы, так почему бы не встретиться с лучшими в Австралии? Если Тим думает, что он уровнем выше, то пусть выходит на бой», — сказал Амартуда.

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Цзю-младший 31 марта нокаутировал ирландца Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Победа стала для него 18-й в 18 боях на профессиональном ринге (14 — нокаутом). 26-летний спортсмен проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году.

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