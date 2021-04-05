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14:15 (мск), источник: Sports.Ru

Баста организовывает первый турнир по боксу Gazfight. 21 мая подерутся Кудряшов и Романов

Промоутерская компания Gazfight совместно с МКБ 21 мая в Химках проведет турнир по боксу.

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В главном бою вечера Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за титул чемпиона WBC в бриджервейте.

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«Мы давно и профессионально занимаемся организацией больших развлекательных мероприятий, концертов и фестивалей и имеем в этой сфере опыт и широкую экспертизу. Нам важно взаимодействие с молодыми спортсменами, мы будем подключать наши ресурсы, искать возможности, использовать потенциал, чтобы помогать им добиваться успехов. Спорт — это молодость, надежда и эмоции. Нам это по-настоящему интересно. В это, как и в любое дело, за которое мы беремся, мы верим», — сказал Баста.

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Компания Gazfight учреждена по инициативе рэпера Басты (Василия Вакуленко — Sports.ru).

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