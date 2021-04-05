Баста организовывает первый турнир по боксу Gazfight. 21 мая подерутся Кудряшов и Романов
Промоутерская компания Gazfight совместно с МКБ 21 мая в Химках проведет турнир по боксу.
Промоутерская компания Gazfight совместно с МКБ 21 мая в Химках проведет турнир по боксу.
В главном бою вечера Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за титул чемпиона WBC в бриджервейте.
«Мы давно и профессионально занимаемся организацией больших развлекательных мероприятий, концертов и фестивалей и имеем в этой сфере опыт и широкую экспертизу. Нам важно взаимодействие с молодыми спортсменами, мы будем подключать наши ресурсы, искать возможности, использовать потенциал, чтобы помогать им добиваться успехов. Спорт — это молодость, надежда и эмоции. Нам это
Компания Gazfight учреждена по инициативе рэпера Басты (Василия Вакуленко — Sports.ru).