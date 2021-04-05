Баста организовывает первый турнир по боксу Gazfight. 21 мая подерутся Кудряшов и Романов

«Мы давно и профессионально занимаемся организацией больших развлекательных мероприятий, концертов и фестивалей и имеем в этой сфере опыт и широкую экспертизу. Нам важно взаимодействие с молодыми спортсменами, мы будем подключать наши ресурсы, искать возможности, использовать потенциал, чтобы помогать им добиваться успехов. Спорт — это молодость, надежда и эмоции. Нам это по-настоящему интересно. В это, как и в любое дело, за которое мы беремся, мы верим», — сказал Баста.