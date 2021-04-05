Вышел, вырубил, защитил, или как Кулахмет не прощает ошибок

В минувшие выходные казахстанец Турсынбай Кулахмет более чем уверенно защитил титул WBC International в первом среднем весе. Своего соперника он остановил уже в первом раунде, мгновенно наказав за ошибки. Подробнее — в материале Vesti.kz.

Судя по всему, на прочтение данного материала уйдет намного больше времени, чем затратил Кулахмет во время своего титульного поединка. Турсынбаю потребовалось 72 секунды на остановку Хебера Рондона из Венесуэлы. Хотя, к слову, бой мог завершиться и раньше на секунд десять — судья решил не останавливать встречу после первого нокдауна.

А надо было. Рондон потерял всякую концентрацию после мощного хука в исполнении бронзового призера чемпионата мира-2019. И было заметно, что ничего в этот вечер он уже не покажет. Не готов оказался Хебер к такому оппоненту. Разница в классе была бы заметной, даже если завязать глаза.

Он в самом начале поединка начал отходить. То ли страх, то ли пытался выманивать Кулахмета, чтобы «обрушить» на него серию. Все верно. «Обрушить» заключили в кавычки, ибо ударной мощи в Рондона не оказалось. Он взорвался несколькими джебами…

Нет. Все-таки Хебер был встревожен. При пересмотре поединка отчетливо видно, как Рондон с волнением реагировал на уверенные атаки Кулахмета. Жаль, что их было мало. Хотелось увидеть в моменте то, что казахстанский боксер наработал за время сотрудничества с британским тренером.

Однако и посмотреть в итоге все равно было на что: попытка удивить необычным стилем от Рондона и два фатальных удара Кулахмета. Попал Турсынбай очень плотно. Как мы и говорили, рефери мог и не дать венесуэльцу продолжить встречу.