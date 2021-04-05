Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Спортивный комментатор Владимир Гендлин умер в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщил его сын Владимир Гендлин — младший.
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Спортивный комментатор Владимир Гендлин умер в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщил его сын Владимир Гендлин — младший.
«Отец скончался. Это произошло
Гендлин являлся мастером спорта по боксу, он провел 51 бой на любительском ринге и одержал 50 побед. Гендлин занимал пост генерального менеджера Союза боксеров России, а также являлся двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» (2003, 2009). На съезде Всемирного боксерского союза в 1995 году передача Гендлина «Большой ринг» была признана лучшей программой о боксе.