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17:40 (мск), источник: ТАСС

Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Спортивный комментатор Владимир Гендлин умер в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщил его сын Владимир Гендлин — младший.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Отец скончался. Это произошло из-за пневмонии. Я так понимаю, что это связано с коронавирусом», — сказал собеседник агентства, уточнив, что на данный момент даты прощания и похорон не определены.

Гендлин являлся мастером спорта по боксу, он провел 51 бой на любительском ринге и одержал 50 побед. Гендлин занимал пост генерального менеджера Союза боксеров России, а также являлся двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» (2003, 2009). На съезде Всемирного боксерского союза в 1995 году передача Гендлина «Большой ринг» была признана лучшей программой о боксе.

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