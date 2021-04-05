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18:47 (мск), источник: Vesti.kz

Соперники отпадают один за одним. Будет ли GGG драться весной?

Казахстанец Геннадий Головкин продолжает находиться в тишине. Нет никакой официальной информации относительно его следующего поединка. Еще недавно он мог выбрать из большого числа теоретических оппонентов, но сейчас это список стремительно редеет.

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Неужели чемпион пропустит весенний сезон? Подробнее — в материале Vesti.kz.

Не хотелось бы, чтобы возвращение GGG на ринг отложилось до лета. Хотя все к этому и идет. С каждым днем вероятность организации боя весной падает с критической скоростью. Уже апрель — самое время начинать тренировочный лагерь. С учетом, конечно, если планируется поединок на май. Уже точно ясно, что в апреле он не будет сражаться, защищать свои титулы, удерживать свои позиции. Остается май и все. Дальше уже лето. И пока на него перспектив тоже особо нет.

Хотя еще недавно инсайдеры сообщали о различных вариантах на это время года. Список возможных оппонентов был внушительный, но он растворяется. Приходится вычеркивать из него одну фамилию за другой. Например, не будет у нас в ближайшее время крутого боя Головкина с Деметриусом Андраде.

Американец в скором времени будет защищать свой титул WBO в среднем весе. Ему предстоит бой против британца Лиама Уильямса. Их встреча состоится в США.

Также переносится и очное противостояние GGG с восходящей звездой мексиканского бокса Хайме Мунгией. Данный поединок назывался самым вероятным на начало этого года. Однако ни один инсайд не подтвердился. И в итоге Хайме в конце апреля будет рубиться против Мацея Сулецки.
Также неоднократно в сводках упоминался японец Риота Мурата. Правда нет каких-то особых предпосылок для того, чтобы ждать встречу в ближайшее время. Скорее всего, боксеры сойдутся в поединке ближе к концу года. Пока же вряд ли.

Зато пока точно свободен Джермалл Чарло. Этот хладнокровный убийца пока болтается без дела. Сам он очень хочет сразиться с GGG. Да и казахстанец, думается, тоже бы не прочь объединить титулы. Но здесь все сложнее из-за платформ. Да и за месяц встречу такого масштаба не организовать.

Также вряд ли нас с вами ждет битва с каким-нибудь мешком. Головкин ведь защитил пояс. А сам он вряд ли захочет тратить драгоценное время и ресурсы на встречу с откровенным мешком. Плюс фанаты не поймут подобного.

Есть еще Крис Юбенк. Но мы с вами знаем, каково это связываться с ним и его командой. А остальные в топ-10 особого интереса не представляют. Проходные (ну, не считая Сергея Деревянченко. Его просто не берем в расчет), неинтересные.

Пока, значит, тишина. Не хотелось бы, чтобы простой увеличивался. Все соскучились. Может измениться в скором времени ситуация?

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