Батыр Джукембаев дебютирует в США. Известны дата и место боя
Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (18−0, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (18−0, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации источника, Джукембаев выступит в рамках вечера бокса от Showtime 29 мая в
Бой Джукембаев — Матиас станет частью так называемого «турнира четырех» от IBF для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе. Вторую полуфинальную пару составили британский боксер Льюис Ритсон (21−1, 12 КО) и аргентинец Йеремиас Понсе (27−0, 17 КО).
Для Джукембаева предстоящий бой станет дебютом в США, все предыдущие казахстанец провел в Канаде. Турнир четырех нокаутеров. Джукембаев получил реальный шанс стать чемпионом мира Напомним, в последний раз Джукембаев выходил на ринг в январе 2020 года, когда в Монреале нокаутировал мексиканца Рикардо Лару (22−8, 10 КО) и защитил титулы WBA Continental Americas и IBF
В феврале казахстанец подписал контракт с известной менеджерской компанией MTK Global.