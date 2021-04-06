Батыр Джукембаев дебютирует в США. Известны дата и место боя

По информации источника, Джукембаев выступит в рамках вечера бокса от Showtime 29 мая в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Его соперником будет пуэрториканец Сабриэль Матиас (16−1, 16 КО).

Бой Джукембаев — Матиас станет частью так называемого «турнира четырех» от IBF для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе. Вторую полуфинальную пару составили британский боксер Льюис Ритсон (21−1, 12 КО) и аргентинец Йеремиас Понсе (27−0, 17 КО).