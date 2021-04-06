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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

Батыр Джукембаев дебютирует в США. Известны дата и место боя

Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (18−0, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

По информации источника, Джукембаев выступит в рамках вечера бокса от Showtime 29 мая в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Его соперником будет пуэрториканец Сабриэль Матиас (16−1, 16 КО).

Бой Джукембаев — Матиас станет частью так называемого «турнира четырех» от IBF для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе. Вторую полуфинальную пару составили британский боксер Льюис Ритсон (21−1, 12 КО) и аргентинец Йеремиас Понсе (27−0, 17 КО).

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Для Джукембаева предстоящий бой станет дебютом в США, все предыдущие казахстанец провел в Канаде. Турнир четырех нокаутеров. Джукембаев получил реальный шанс стать чемпионом мира Напомним, в последний раз Джукембаев выходил на ринг в январе 2020 года, когда в Монреале нокаутировал мексиканца Рикардо Лару (22−8, 10 КО) и защитил титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе.

В феврале казахстанец подписал контракт с известной менеджерской компанией MTK Global.

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