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6 апреля, источник: Vesti.kz

«Это большой удар». В Ирландии высказались об отмене титульного боя Жанкоша Турарова

Отмена боя с британцем Тайроном Маккенной (21−2−1, 6 КО) — большой удар по карьерным перспективам казахстанца Жанкоша Турарова (24−0, 17 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz такое мнение выразил обозреватель портала irish-boxing.com Джонни Стэплтон. Эксперт предположил, на какой срок может быть перенесен поединок.

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Боксеры должны были встретиться 3 апреля на вечере бокса в Дубае (ОАЭ), но казахстанец заразился коронавирусом. Защиту титула WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе Турарова перенесли на неопределенный срок.

«Тайрон Маккенна очень сильно расстроился из-за  отмены боя. Ему необходимо было провести бой с Тураровым. Он провел идеальную подготовку и спокойно вошел в лимит веса.

Неприятно, когда определенные факторы портят все планы боксеров. Казахстанец заболел в самый неподходящий момент. Я думаю, что ему тоже не по душе такая ситуация. Он не дрался полтора года.

Поединок перенесен на поздний срок, ждать придется несколько месяцев или больше. Может быть, он потеряет актуальность. Для Турарова — это большой удар. Ему уже 30 лет, но он по-прежнему остается лишь перспективным боксером и пропускает свои лучшие годы", — отметил Стэплтон.

Напомним, в последний раз Тураров выходил на ринг в июле 2019 года в Нур-Султане, когда и завоевал свой титул после победы нокаутом над аргентинцем Максимилиано Годоем (32−6−1, 17 КО). В свою очередь Маккенна, известный под прозвищем «Кельт», в сентябре проиграл соотечественнику Охаре Дэвису (22−2, 12 КО) в бою за титул WBC International.

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