«Это большой удар». В Ирландии высказались об отмене титульного боя Жанкоша Турарова

Боксеры должны были встретиться 3 апреля на вечере бокса в Дубае (ОАЭ), но казахстанец заразился коронавирусом. Защиту титула WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе Турарова перенесли на неопределенный срок.

«Тайрон Маккенна очень сильно расстроился из-за отмены боя. Ему необходимо было провести бой с Тураровым. Он провел идеальную подготовку и спокойно вошел в лимит веса.

Неприятно, когда определенные факторы портят все планы боксеров. Казахстанец заболел в самый неподходящий момент. Я думаю, что ему тоже не по душе такая ситуация. Он не дрался полтора года.

Поединок перенесен на поздний срок, ждать придется несколько месяцев или больше. Может быть, он потеряет актуальность. Для Турарова — это большой удар. Ему уже 30 лет, но он по-прежнему остается лишь перспективным боксером и пропускает свои лучшие годы", — отметил Стэплтон.