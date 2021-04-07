«Крутой мужик». Авторитетный инсайдер отметил прогресс казахстанца после победы нокаутом за 70 секунд

Майк Коппинджер из The Athletic не остался в стороне от победы казахстанского проспекта Турсынбая Кулахмета (3−0, 2 KO) над Хебером Рондоном (20−1, 13 KO) из Венесуэлы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в рамках боксерского шоу в Дубае (ОАЭ) и завершился через 70 секунд после начала, хотя был рассчитан на десять раундов. Казахстанец, являющийся чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019, защитил пояс WBC International в первом среднем весе до 69,9 килограмма. Видео нокаута можно посмотреть здесь.

«Турсынбай Кулахмет — крутой мужик. С рекордом 3−0 он быстро продвигается к титулу чемпиона мира в первом среднем весе», — написал он в Twitter.