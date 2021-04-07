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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Стиль делает бой». Украинский проспект оценил Деревянченко в поединке с Головкиным

Соперники провели все 12 раундов.

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Федор Черкашин, украинский проспект среднего веса из Харькова, который живет и тренируется в Польше, а также имеет польское гражданство, в интервью Sport.ua поделился мнением о бое Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко.

Этот поединок прошел в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США) и завершился победой GGG судейским решением. На кону стояли вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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— Ваш вес сейчас один из самых интересных, много сильных чемпионов. И есть украинец Деревянченко, который свои три шанса на титул не использовал. Чего не хватило Сергею?

— Могу сказать, что Сергей — очень трудолюбивый парень. Я с ним познакомился перед его боем с Чарло. Пообщался с ним, хотел обсудить вопросы про США, про обстановку там. Трудолюбивый, целеустремленный парень. Сложно сказать, чего не хватило. Он дерется на топ-уровне, там уже играют роль тонкости. Я не знаю, как он готовился. Считаю, что можно им гордиться, что он показывает бокс такого уровня. Особенно мне понравился бой с Головкиным, где Сергей показал характер и способности. Например, поединок с Чарло уже в другом стиле прошел. Чарло — голодный боксер, силовой стиль. Я думаю, штаб Деревянченко поработает над ошибками и Сергей получит свой шанс.
Стиль делает бой. Я вот сам такое не люблю, когда соперник закрывается в защите. И можно сказать, что Сергею было удобнее с Головкиным, а Чарло повыше, руки длиннее. Стиль другой, и потому тяжелее.

Напомним, что Деревянченко в свое время выступал за команду Astana Arlans в WSB (Всемирная серия бокса). После четвертого сезона (2013−2014) он ушел в профессионалы.

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