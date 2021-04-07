«Стиль делает бой». Украинский проспект оценил Деревянченко в поединке с Головкиным
Соперники провели все 12 раундов.
Соперники провели все 12 раундов.
Федор Черкашин, украинский проспект среднего веса из Харькова, который живет и тренируется в Польше, а также имеет польское гражданство, в интервью Sport.ua поделился мнением о бое Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко.
Этот поединок прошел в октябре 2019 года в
— Ваш вес сейчас один из самых интересных, много сильных чемпионов. И есть украинец Деревянченко, который свои три шанса на титул не использовал. Чего не хватило Сергею?
— Могу сказать, что Сергей — очень трудолюбивый парень. Я с ним познакомился перед его боем с Чарло. Пообщался с ним, хотел обсудить вопросы про США, про обстановку там. Трудолюбивый, целеустремленный парень. Сложно сказать, чего не хватило. Он дерется на
Стиль делает бой. Я вот сам такое не люблю, когда соперник закрывается в защите. И можно сказать, что Сергею было удобнее с Головкиным, а Чарло повыше, руки длиннее. Стиль другой, и потому тяжелее.
Напомним, что Деревянченко в свое время выступал за команду Astana Arlans в WSB (Всемирная серия бокса). После четвертого сезона (2013−2014) он ушел в профессионалы.