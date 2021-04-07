«Стиль делает бой». Украинский проспект оценил Деревянченко в поединке с Головкиным

— Могу сказать, что Сергей — очень трудолюбивый парень. Я с ним познакомился перед его боем с Чарло. Пообщался с ним, хотел обсудить вопросы про США, про обстановку там. Трудолюбивый, целеустремленный парень. Сложно сказать, чего не хватило. Он дерется на топ-уровне, там уже играют роль тонкости. Я не знаю, как он готовился. Считаю, что можно им гордиться, что он показывает бокс такого уровня. Особенно мне понравился бой с Головкиным, где Сергей показал характер и способности. Например, поединок с Чарло уже в другом стиле прошел. Чарло — голодный боксер, силовой стиль. Я думаю, штаб Деревянченко поработает над ошибками и Сергей получит свой шанс.

Стиль делает бой. Я вот сам такое не люблю, когда соперник закрывается в защите. И можно сказать, что Сергею было удобнее с Головкиным, а Чарло повыше, руки длиннее. Стиль другой, и потому тяжелее.