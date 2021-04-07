Кого выберет Данияр Елеусинов? Несколько вариантов топовой оппозиции для олимпийского чемпиона

Казахстанский олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) в следующем бою может встретиться с экс-чемпионом мира или рейтинговой оппозицией из WBC, IBF. О возможных кандидатах — в материале корреспондента Vesti.kz.

В команде Елеусинова выделили параметры, по которым будут отбирать потенциальную оппозицию.

Во-первых, там понимают, что с действующими чемпионами мира встречаться еще рано, а вот попробовать себя с уже выигрывавшими ранее титулы соперниками вполне возможно. Во-вторых, казахстанцу нужны противники, через бои с которыми можно реально продвигаться по рейтингу (Елеусинов 22-й по версии WBC и восьмой — в IBF).

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Лидерами полусреднего веса являются три чемпиона мира. Кубинец Йорденис Угас (26−4, 12 КО) возглавляет список по линии WBA, а американец Теренс Кроуфорд (37−0, 28 КО) — по версии WBO. У еще одного боксера из США Эррола Спенса-младшего (27−0, 21 КО), титулы от WBC и IBF. Это соперники на долгосрочную перспективу, а вот следующую группу боксеров можно приглашать на ринг уже сейчас.

Цель номер один — Майки Гарсия (40−1, 30 КО). Он был чемпионом мира в первом полусреднем весе, а сейчас выстраивает карьеру в категории потяжелее. Шон Портер (31−3−1, 17 КО) — еще один бывший обладатель мирового пояса, который готовится вернуться на вершину. Сюда же можно добавить Дэнни Гарсию (36−3, 21 КО) и Джесси Варгаса (29−3−2, 11 КО), которые тоже вписаны как бывшие чемпионы мира.

Также в табели о рангах дивизиона есть несколько боксеров, которые, как и Елеусинов, стали обладателями поясов, но к главным трофеям только подступаются. Это не только Эгидиюс Каваляускас (22−1−1, 18 КО), Верджил Ортис-младший (17−0, 17 KO) и Давид Аванесян (27−3−1, 15 КО), ранее исключенные менеджментом казахстанца, но и, например, Кудратилло Абдукахоров (18−0, 10 КО) из Узбекистана.

Есть в претендентах другие чемпионы мира, но с менее слабым рейтингом. Реальным соперником казахстанца может стать хорошо знакомый нашим болельщикам Келл Брук (39−3, 27 КО), который был нокаутирован пять лет назад Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). Другой вариант — Эдриен Бронер (34−4−1, 24 КО). Тоже был чемпионом мира и несколько раз претендовал на главные титулы.

Может стать оппозицией Сергей Липинец (16−1−1, 12 КО), который родился в Казахстане, но представляет Россию. Но боец пока занят, ведь ему назначен бой на апрель. Мог бы вернуться на ринг Амир Хан (34−5, 21 КО), ведь он занимает десятое место в рейтинге WBC, а чуть ранее был чемпионом мира. По заданным параметрам он подходит.