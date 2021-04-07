Кого выберет Данияр Елеусинов? Несколько вариантов топовой оппозиции для олимпийского чемпиона
Казахстанец выиграл десять боев подряд.
Казахстанец выиграл десять боев подряд.
Казахстанский олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) в следующем бою может встретиться с
В команде Елеусинова выделили параметры, по которым будут отбирать потенциальную оппозицию.
Лидерами полусреднего веса являются три чемпиона мира. Кубинец Йорденис Угас (26−4, 12 КО) возглавляет список по линии WBA, а американец Теренс Кроуфорд (37−0, 28 КО) — по версии WBO. У еще одного боксера из США Эррола
Цель номер один — Майки Гарсия (40−1, 30 КО). Он был чемпионом мира в первом полусреднем весе, а сейчас выстраивает карьеру в категории потяжелее. Шон Портер (31−3−1, 17 КО) — еще один бывший обладатель мирового пояса, который готовится вернуться на вершину. Сюда же можно добавить Дэнни Гарсию (36−3, 21 КО) и Джесси Варгаса (29−3−2, 11 КО), которые тоже вписаны как бывшие чемпионы мира.
Также в табели о рангах дивизиона есть несколько боксеров, которые, как и Елеусинов, стали обладателями поясов, но к главным трофеям только подступаются. Это не только Эгидиюс Каваляускас (22−1−1, 18 КО), Верджил
Есть в претендентах другие чемпионы мира, но с менее слабым рейтингом. Реальным соперником казахстанца может стать хорошо знакомый нашим болельщикам Келл Брук (39−3, 27 КО), который был нокаутирован пять лет назад Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). Другой вариант — Эдриен Бронер (34−4−1, 24 КО). Тоже был чемпионом мира и несколько раз претендовал на главные титулы.
Может стать оппозицией Сергей Липинец (16−1−1, 12 КО), который родился в Казахстане, но представляет Россию. Но боец пока занят, ведь ему назначен бой на апрель. Мог бы вернуться на ринг Амир Хан (34−5, 21 КО), ведь он занимает десятое место в рейтинге WBC, а чуть ранее был чемпионом мира. По заданным параметрам он подходит.
Из потенциальных соперников не будем исключать и Мориса Хукера (27−2−3, 18 КО), в котором команда Елеусинова была заинтересована еще в прошлом году. Таким образом, вариантов достаточно. Предположим, что выбор будет сделан между Бруком, Ханом или Бронером. Элитные соперники пока недоступны, но еще пара успешных лет, несколько позиций в рейтинге, и казахстанская звезда выйдет на бой за мировой титул.
Добавим, что досрочная победа Елеусинова в титульном бою по линии IBF подняла его в рейтинге организации, а теперь олимпийского чемпиона хотят продвинуть в классификации от WBC.