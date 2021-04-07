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13:54 (мск), источник: ТАСС

«Газпром» стал генеральным партнером Международной ассоциации бокса

ТАСС, 7 апреля. Международная ассоциация бокса (AIBA) и «Газпром» заключили договор о сотрудничестве, в результате которого российская компания получила статус генерального партнера организации. Об этом сообщает пресс-служба AIBA.

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Источник: Reuters

Соглашение заключено до 2022 года, «Газпром» станет генеральным партнером всех крупнейших соревнований AIBA, в том числе чемпионатов мира среди мужчин и женщин.

«Одна из наших главных целей — финансовая стабильность AIBA, — сказал президент федерации Умар Кремлев. — Именно поэтому для нас важно партнерство с крупнейшими компаниями мира, чтобы совместно выполнить поставленные перед боксерской семьей задачи. Сегодня я рад сообщить, что ПАО “Газпром” стал генеральным партнером Международной ассоциации бокса».

«Это огромный и крайне значимый для нас шаг. Компания активно участвует в развитии спорта, а теперь поддерживает и ценности бокса. Мы благодарны за оказанное доверие и уверены, что впереди нас ждет продуктивное партнерство и много новых совместных побед», — добавил Кремлев.

Чемпионат мира 2021 года среди мужчин состоится с 10 по 24 апреля в Белграде.

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