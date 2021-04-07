Соглашение заключено до 2022 года, «Газпром» станет генеральным партнером всех крупнейших соревнований AIBA, в том числе чемпионатов мира среди мужчин и женщин.

«Одна из наших главных целей — финансовая стабильность AIBA, — сказал президент федерации Умар Кремлев. — Именно поэтому для нас важно партнерство с крупнейшими компаниями мира, чтобы совместно выполнить поставленные перед боксерской семьей задачи. Сегодня я рад сообщить, что ПАО “Газпром” стал генеральным партнером Международной ассоциации бокса».

«Это огромный и крайне значимый для нас шаг. Компания активно участвует в развитии спорта, а теперь поддерживает и ценности бокса. Мы благодарны за оказанное доверие и уверены, что впереди нас ждет продуктивное партнерство и много новых совместных побед», — добавил Кремлев.