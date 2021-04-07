«Мошенник, который зарабатывает на имени Фирузы Шариповой». Антикор призвали проверить деятельность Завилейского

Казахстанский спортивный журналист и PR-менеджер Серик Ноян в интервью порталу Azattyq Ruhy обвинил Сергея Завилейского в мошенничестве, передают Vesti.kz. Он выступил с обращением к Антикору с просьбой проверить спортивно-деловую деятельность российского менеджера и промоутера в Казахстане.

По словам Нояна, Завилейский, прикрываясь именем боксерши Фирузы Шариповой, клянчит деньги у государства и проворачивает свои мошеннические схемы.

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3 апреля в Казани (Россия) Шарипова должна была биться против Софьи Очигавы. Но вместо нее казахстанская боксерша вышла на ринг с работником СИЗО и по совместительству со своей спарринг-партнершей и победила.



Ноян считает, что заявления Завилейского о том, что Шарипова выйдет против Очигавы, были только ложной афишей, чтобы разогреть интерес болельщиков и привлечь внимание СМИ. Он пользуется такой схемой уже не раз. Например, Министерство культуры и спорта в 2019 году команде Шариповой выделило 74,8 миллиона тенге для объединительного боя с чемпионкой WBC Евой Вальстрем. Но обещанный Завилейским бой так и не состоялся. Фируза вышла против неизвестной дебютантки и победила. «Все эти факты говорят о мошенничестве и обмане промоутера», — говорит журналист.

Завилейский, вместо того чтобы серьезно заниматься карьерой своей подопечной, торгует именем Фирузы Шариповой, манипулирует ею, заставляет ее обращаться с письмом к Президенту Казахстана, просить один миллион долларов и делать разного рода заявления с целью хайпа. Шарипова заключила с ним невыгодный контракт, а теперь Завилейский зарабатывает на ее имени, прикарманивая деньги.