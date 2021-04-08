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18:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Боксершу обвинили в неуважении к спорту из-за откровенного наряда на взвешивании

Австралийская боксерша Эбани Бриджес столкнулась с обвинениями в неуважении к спорту после ее видео со взвешивания. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте промоутерской компании Matchroom Boxing.

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Matchroom Boxing приводит отрывок из интервью британки Шэннон Кортни — соперницы Бриджес по титульному поединку 10 апреля.

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«У нас будет битва за пояс. Нужно уважать спорт. Люди годами трудятся, чтобы получить свой шанс, чтобы девушки вроде меня могли биться на таком уровне. И кто-то позволяет себе унижать бокс, появляясь на взвешиваниях в таком белье?» — заявила Кортни.

Спортсменка имела в виду виральное видео с участием Бриджес. На нем австралийка выходит на взвешивание в откровенном белье. Примечательно, что ее соперницей в том поединке была мусульманка Кэрол Эрл.

Кортни и Бриджес поспорят за титул чемпионки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) 10 апреля.
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