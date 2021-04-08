Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Футбол. Еврокубки
8.04
Гранада
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Еврокубки
8.04
Арсенал
Славия Пр
11
Футбол. Еврокубки
8.04
Аякс
Рома
12
Футбол. Еврокубки
8.04
Динамо З
Вильярреал
01
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Кубок России
8.04
Арсенал Т
ЦСКА
12
Хоккей. КХЛ
8.04
СКА
ЦСКА
31
Футбол. Кубок России
8.04
Крылья Советов
Динамо
20
Все события
Фоторепортажи
Триумф российских фигуристок на ЧМ
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
8 апреля, источник: Vesti.kz

Объявлен состав сборной Казахстана по женскому боксу на МЧМ-2021

Команда представлена в десяти весах.

Наверх

Молодежный чемпионат мира по женскому боксу пройдет с 10 по 24 апреля в Польше. Казахстан будет представлен в десяти весовых категориях, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт КФБ.

Состав сборной Казахстана:
— (48 килограммов) Марат Арайлым;
— (51) Турапбай Гулнар;
— (54) Елеубаева Айшагул;
— (57) Серік Назерке;
— (60) Шаяхметова Жулдыз;
— (64) Аюпова Милана;
— (69) Кизатова Жасмин;
— (75) Дидай Дана;
— (81) Сагатова Асел;
— (+ 81) Талипова Елдана.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
ЦСКА снова проявил характер. Олич - в двух шагах от победы в КР
Ефимова не смогла отобраться на ОИ на дистанции 200 м брассом
СКА избежал разгрома в полуфинале КГ. Помогли перемены в составе
«Крылья» выбили «Динамо» из Кубка. Перфоманс войдет в историю
Самый дорогой футболист мира собрался в «Реал»
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
Раскрыта зарплата Акинфеева
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь