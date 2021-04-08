Объявлен состав сборной Казахстана по женскому боксу на МЧМ-2021
Команда представлена в десяти весах.
Команда представлена в десяти весах.
Молодежный чемпионат мира по женскому боксу пройдет с 10 по 24 апреля в Польше. Казахстан будет представлен в десяти весовых категориях, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт КФБ.
Состав сборной Казахстана:
— (48 килограммов) Марат Арайлым;
— (51) Турапбай Гулнар;
— (54) Елеубаева Айшагул;
— (57) Серік Назерке;
— (60) Шаяхметова Жулдыз;
— (64) Аюпова Милана;
— (69) Кизатова Жасмин;
— (75) Дидай Дана;
— (81) Сагатова Асел;
— (+ 81) Талипова Елдана.