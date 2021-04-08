DAZN обратился к Геннадию Головкину

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Стриминговый сервис DAZN обратился к чемпиону мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадию Головкину. Сегодня, 8 апреля, GGG исполнилось 39 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер и DAZN сотрудничают с 2019 года. За это время Головкин провел три победных боя против Стива Роллса, Сергея Деревянченко и Камила Шереметы.

«С днем рождения, чемпион!», — гласит сообщение DAZN в Twitter.