DAZN обратился к Геннадию Головкину
Стриминговый сервис сотрудничает с казахстанским боксером с 2019 года.
Стриминговый сервис сотрудничает с казахстанским боксером с 2019 года.
Стриминговый сервис DAZN обратился к чемпиону мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадию Головкину. Сегодня, 8 апреля, GGG исполнилось 39 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер и DAZN сотрудничают с 2019 года. За это время Головкин провел три победных боя против Стива Роллса, Сергея Деревянченко и Камила Шереметы.
«С днем рождения, чемпион!», — гласит сообщение DAZN в Twitter.
Напомним, что Головкин последний бой провел в декабре, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира. В качестве следующего соперника казахстанца называется обладатель пояса WBA Super японец Риота Мурата (16−2, 13 КО).