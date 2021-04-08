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8 апреля, источник: Vesti.kz

DAZN обратился к Геннадию Головкину

Стриминговый сервис сотрудничает с казахстанским боксером с 2019 года.

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Стриминговый сервис DAZN обратился к чемпиону мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадию Головкину. Сегодня, 8 апреля, GGG исполнилось 39 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер и DAZN сотрудничают с 2019 года. За это время Головкин провел три победных боя против Стива Роллса, Сергея Деревянченко и Камила Шереметы.

«С днем рождения, чемпион!», — гласит сообщение DAZN в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Головкин последний бой провел в декабре, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира. В качестве следующего соперника казахстанца называется обладатель пояса WBA Super японец Риота Мурата (16−2, 13 КО).

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