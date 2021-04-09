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00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боксер Саламов в Грозном победил Екимова

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер полутяжелого веса Умар Саламов победил соотечественника Сергея Екимова.

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Источник: РИА "Новости"

Десятираундовый бой, прошедший в четверг в Грозном, завершился победой Саламова раздельным решением судей.

Саламов в ноябре в Минске должен был встретиться с еще одним боксером из России Максимом Власовым в поединке за звание обязательного претендента по линии WBO, но бой был отменен из-за коронавируса у Саламова.

В настоящий момент Саламов занимает четвертую строчку рейтинга WBO и владеет поясом WBO International. У 26-летнего боксера 26 побед (19 — нокаутом) при одном поражении. В активе 35-летнего Екимова 18 побед (9 — нокаутом) и три поражения.

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