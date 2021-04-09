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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Это поможет мне в карьере». Экс-чемпион с 29 нокаутами из Мексики хочет провести бой с Головкиным

Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (36−0−0, 29 KO), выступающий в данное время в среднем дивизионе, заявил, что заинтересован в бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

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Ранее была информация, что боксеры якобы уже договорились о поединке на 7 мая в штате Техас (США). Однако позже стало известно, что мексиканец в апреле будет драться с другим соперником.

Как сообщил в своем твиттере журналист Forbes Джош Кацовиц, Мунгия уверен, что ему нужен поединок с GGG.

«Только что говорил с Мунгией по телефону. Он готовится к бою с Димитриусом Баллардом на 23 апреля. Но я спросил его по поводу боя с GGG. Он сказал: «На данном этапе моей карьеры нам нужен бой с GGG. Это поможет мне в боксе. Это поможет мне в карьере», — написал Кацовиц.

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