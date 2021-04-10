«В три года выбил деду челюсть одним ударом»

Тим Цзю — сын знаменитого российского боксера Кости Цзю — ворвался в большой спорт и явно метит в чемпионы. 31 марта он нокаутировал ирландца Денниса Хогана и увеличил серию побед в профессионалах до 17 поединков. Впереди — бой с чемпионом мира. Кто такой Тим Цзю — австралийская сенсация и будущая звезда мирового бокса или всего лишь проект с громким именем? Что он думает о постоянных сравнениях с отцом и почему Костя Цзю лишь однажды вживую наблюдал за поединком сына? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Ленты.ру».

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«Я Тим, а не сын»

С самого старта профессиональной карьеры Тимофея Цзю, или просто Тима, постоянно сравнивают с отцом. Тут уж никуда не денешься — таков удел отпрыска абсолютного чемпиона мира и, возможно, лучшего боксера в истории России.

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26-летний Цзю при этом подчеркивает: «Я Тим, а не сын». «Сравнения с отцом меня не беспокоят. Я добился всего сам», — утверждает молодой боец, но признается, что внимает советам Цзю-старшего. Во всем этом едва ли есть поза — в действительности роль Кости Цзю в становлении австралийской сенсации переоценивать не стоит.

Костя Цзю лишь однажды наблюдал за поединком сына вживую — как раз в 2016 году, когда Тим дебютировал в профессионалах. К слову, любительская карьера наследника чемпиона выглядит впечатляюще: 33 победы при единственном поражении и бронза чемпионата Австралии.

«Он помешан на контроле. Ему трудно наблюдать за родным человеком в ринге», — вспоминал Цзю-младший. Его дебютный бой в профи проходил под аккомпанемент подсказок прославленного чемпиона. С тех пор поединки сына Костя смотрит исключительно по телевизору.

В целом Цзю-старший едва ли участвует в жизни сына с 2012 года. Тогда экс-чемпион мира оставил первую жену Наталью и начал новую жизнь в России. Тим в это время учился в Австралии.

33 победы Тим Цзю одержал на любительском уровне.

Отец никогда и не мечтал о карьере профессионала для сына. Да, он привил Тиму спортивную дисциплину, приучил к спартанским условиям и тренировкам, но чемпион не готовил себе смену: помимо бокса мальчик занимался спортивной гимнастикой и даже играл в футбол.

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«Считайте, что у меня было армейское детство. Каждое утро — бег. Мой папа — необычный человек, и мы делали необычные вещи. Главное, чему я у него научился, — никогда не сдаваться, всегда идти до конца. Не только в спорте, но и в жизни», — вспоминает Тим.

Костя действительно заложил прочный фундамент, но если искать влиятельную фигуру за спиной юного дарования, ею нужно считать Бориса Цзю — дедушку Тима. Именно он видел во внуке будущего боксера.

Борис Цзю первым ощутил на себе силу таланта внука. Когда он возился с трехлетним Тимом, случился знаменательный эпизод: малыш одним ударом справа вывихнул дедушке челюсть. Тот обрадовался — смена растет!

Теперь именно Бориса Цзю можно видеть рядом с Тимом. Дед внимательно следит за тренировками, ведет блокнот — точно так же, как и когда-то он работал с Костей. Ко дню рождения он просит у внука один и тот же подарок — добиться очередной победы.

С этим делом проблем у Тима нет. Пока потомок чемпиона идет без поражений. Правда, в весьма тепличных условиях Австралии. Первые соперники Тима едва ли тянут на статус крепких боксеров. А вот первое серьезное испытание, по признаниям Тима Цзю, — схватка с опытным Джоэлом Камильери в мае 2019 года.

«Это был шаг вперед в моей карьере. Я вышел на другой уровень. Бой показывали на всю страну, отличный опыт. Думаю, Камильери попортил бы крови любому бойцу в мире. Он суровый парень с нетипичной манерой боя. Прекрасный боксер и атлет. Было тяжело, но я многому научился в том поединке», — вспоминает Цзю.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNZLn75BBI6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tim Tszyu (@timtszyu)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В августе того же года Тиму предстоял бой с Дуайтом Ричи. На кону стояли титулы IBF Australasian и WBO Global в первом среднем весе. Цзю-младшему противостоял лучший австралийский боец в своей категории на тот момент.

«Ричи был настоящим воином (спортсмен умер из-за несчастного случая во время спарринга в ноябре 2019-го — прим. “Ленты.ру”). Он работал на другом уровне», — говорил Тим.

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«Он знаменит только из-за фамилии»

Дальше были громкие победы над небезызвестным Джеффом Хорном (триумфатор боя с Пакьяо) и Деннисом Хоганом. Но Цзю, несмотря на победную поступь, до сих пор считается звездой локального масштаба. Кроме того, для Тима организуют поединки с возрастными спортсменами. В них, по собственному признанию, Цзю доказывает, что бокс сегодня — спорт молодых.

Препятствием для развития карьеры Цзю может стать пандемия COVID-19. Зрителей постепенно возвращают на трибуны, а вот организация международных турниров из-за ограничений перелетов — все еще под вопросом.

При этом титульный поединок за звание чемпиона мира с участием Тима Цзю напрашивается уже сейчас. В рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) в своей весовой категории он занимает первую строчку. Чемпион в этом весе — аргентинская звезда Брайан Кастаньо. Как и Цзю, 31-летний боксер пока не знает поражений.

Промоутер Джордж Роуз уже высказался в пользу организации громкого поединка — для Тима это станет новым рубежом в карьере. Он готов потратить 10 миллионов долларов, чтобы привезти Кастаньо и Цзю в Австралию.

«Это лучшее место для боя. Особенно на фоне пандемии», — считает Роуз.

На инфоповод отреагировали и в России. В Федерации бокса также возвестили о готовности организовать поединок Цзю на родине предков. Правда, предложение прозвучало 1 апреля, и такой сценарий маловероятен.

Уже в случае завоевания пояса WBO Тим вполне сможет претендовать на объединение титулов. Менеджер Цзю Глен Дженнингс надеется на новые горизонты после победы подопечного в поединке с Кастаньо. Он делит шкуру неубитого медведя и видит следующим соперником клиента американца Джермелла Чарло. Последний удерживает пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), а также обладает титулом WBA Super.

Хотя и в Австралии остается боец, который готов оспорить статус Цзю как лучшего боксера континента. Речь идет о Майкле Зерафе.

Он знаменит только из-за фамилии. Уберите ее. Эта ситуация просто бесит. Если бы он был Тимом Смитом, то не было бы такого признания. Майкл Зерафа

Австралиец владеет внушительным послужным списком: в 2018-м он стал чемпионом Содружества; удерживает пояс чемпиона Океании по версии WBA; на его счету 28 побед, из которых 17 добыты нокаутом. Зерафа более опытный боец и совсем не хочет упустить шанс подраться с Цзю. Ведь еще пара громких побед Тима, и пропасть между статусами этих боксеров будет непреодолима.

Бой с Зерафой больше нужен самому Зерафе. Цзю сулят миллион долларов за схватку с другой региональной звездой. А Майкл добивается поединка всеми доступными способами, пытаясь спровоцировать Тима.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNVvPpahcUi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNVvPpahcUi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNVvPpahcUi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tim Tszyu (@timtszyu)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он знаменит только из-за фамилии. Уберите ее. Эта ситуация просто бесит. Если бы он был Тимом Смитом, то не было бы такого признания. Но его отец — Костя Цзю. Кто-то считает, что я говорю как неудачник, но что сделал он? Нокаутировал Джеффа Хорна. Я был первым, кто это сделал. Почему из-за меня никто с ума не сходил?» — удивляется Зерафа.

Резон в словах австралийца, конечно, есть. Рекорд Цзю позволяет ему рассчитывать на международные бои, но, как это часто бывает в современном боксе, за десятками побед стоят невнятная оппозиция и попытки промоутеров вырастить очередную звезду с безупречным рекордом.

Не рано ли Цзю засобирался в высшую лигу? Или у австралийца все же остались незавершенные дела дома?