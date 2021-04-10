«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Тим Цзю — сын знаменитого российского боксера Кости Цзю — ворвался в большой спорт и явно метит в чемпионы. 31 марта он нокаутировал ирландца Денниса Хогана и увеличил серию побед в профессионалах до 17 поединков. Впереди — бой с чемпионом мира. Кто такой Тим Цзю — австралийская сенсация и будущая звезда мирового бокса или всего лишь проект с громким именем? Что он думает о постоянных сравнениях с отцом и почему Костя Цзю лишь однажды вживую наблюдал за поединком сына? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Ленты.ру».
С самого старта профессиональной карьеры Тимофея Цзю, или просто Тима, постоянно сравнивают с отцом. Тут уж никуда не денешься — таков удел отпрыска абсолютного чемпиона мира и, возможно, лучшего боксера в истории России.
26-летний Цзю при этом подчеркивает: «Я Тим, а не сын». «Сравнения с отцом меня не беспокоят. Я добился всего сам», — утверждает молодой боец, но признается, что внимает советам
Костя Цзю лишь однажды наблюдал за поединком сына вживую — как раз в 2016 году, когда Тим дебютировал в профессионалах. К слову, любительская карьера наследника чемпиона выглядит впечатляюще: 33 победы при единственном поражении и бронза чемпионата Австралии.
«Он помешан на контроле. Ему трудно наблюдать за родным человеком в ринге», — вспоминал
В целом
Отец никогда и не мечтал о карьере профессионала для сына. Да, он привил Тиму спортивную дисциплину, приучил к спартанским условиям и тренировкам, но чемпион не готовил себе смену: помимо бокса мальчик занимался спортивной гимнастикой и даже играл в футбол.
«Считайте, что у меня было армейское детство. Каждое утро — бег. Мой папа — необычный человек, и мы делали необычные вещи. Главное, чему я у него научился, — никогда не сдаваться, всегда идти до конца. Не только в спорте, но и в жизни», — вспоминает Тим.
Костя действительно заложил прочный фундамент, но если искать влиятельную фигуру за спиной юного дарования, ею нужно считать Бориса Цзю — дедушку Тима. Именно он видел во внуке будущего боксера.
Борис Цзю первым ощутил на себе силу таланта внука. Когда он возился с трехлетним Тимом, случился знаменательный эпизод: малыш одним ударом справа вывихнул дедушке челюсть. Тот обрадовался — смена растет!
С этим делом проблем у Тима нет. Пока потомок чемпиона идет без поражений. Правда, в весьма тепличных условиях Австралии. Первые соперники Тима едва ли тянут на статус крепких боксеров. А вот первое серьезное испытание, по признаниям Тима Цзю, — схватка с опытным Джоэлом Камильери в мае 2019 года.
«Это был шаг вперед в моей карьере. Я вышел на другой уровень. Бой показывали на всю страну, отличный опыт. Думаю, Камильери попортил бы крови любому бойцу в мире. Он суровый парень с нетипичной манерой боя. Прекрасный боксер и атлет. Было тяжело, но я многому научился в том поединке», — вспоминает Цзю.
В августе того же года Тиму предстоял бой с Дуайтом Ричи. На кону стояли титулы IBF Australasian и WBO Global в первом среднем весе.
«Ричи был настоящим воином (спортсмен умер
Дальше были громкие победы над небезызвестным Джеффом Хорном (триумфатор боя с Пакьяо) и Деннисом Хоганом. Но Цзю, несмотря на победную поступь, до сих пор считается звездой локального масштаба. Кроме того, для Тима организуют поединки с возрастными спортсменами. В них, по собственному признанию, Цзю доказывает, что бокс сегодня — спорт молодых.
Препятствием для развития карьеры Цзю может стать пандемия COVID-19. Зрителей постепенно возвращают на трибуны, а вот организация международных турниров
При этом титульный поединок за звание чемпиона мира с участием Тима Цзю напрашивается уже сейчас. В рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) в своей весовой категории он занимает первую строчку. Чемпион в этом весе — аргентинская звезда Брайан Кастаньо. Как и Цзю, 31-летний боксер пока не знает поражений.
«Это лучшее место для боя. Особенно на фоне пандемии», — считает Роуз.
На инфоповод отреагировали и в России. В Федерации бокса также возвестили о готовности организовать поединок Цзю на родине предков. Правда, предложение прозвучало 1 апреля, и такой сценарий маловероятен.
Уже в случае завоевания пояса WBO Тим вполне сможет претендовать на объединение титулов. Менеджер Цзю Глен Дженнингс надеется на новые горизонты после победы подопечного в поединке с Кастаньо. Он делит шкуру неубитого медведя и видит следующим соперником клиента американца Джермелла Чарло. Последний удерживает пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), а также обладает титулом WBA Super.
Хотя и в Австралии остается боец, который готов оспорить статус Цзю как лучшего боксера континента. Речь идет о Майкле Зерафе.
Он знаменит только
из-зафамилии. Уберите ее. Эта ситуация просто бесит. Если бы он был Тимом Смитом, то не было бы такого признания.
Австралиец владеет внушительным послужным списком: в 2018-м он стал чемпионом Содружества; удерживает пояс чемпиона Океании по версии WBA; на его счету 28 побед, из которых 17 добыты нокаутом. Зерафа более опытный боец и совсем не хочет упустить шанс подраться с Цзю. Ведь еще пара громких побед Тима, и пропасть между статусами этих боксеров будет непреодолима.
Бой с Зерафой больше нужен самому Зерафе. Цзю сулят миллион долларов за схватку с другой региональной звездой. А Майкл добивается поединка всеми доступными способами, пытаясь спровоцировать Тима.
«Он знаменит только
Резон в словах австралийца, конечно, есть. Рекорд Цзю позволяет ему рассчитывать на международные бои, но, как это часто бывает в современном боксе, за десятками побед стоят невнятная оппозиция и попытки промоутеров вырастить очередную звезду с безупречным рекордом.
Не рано ли Цзю засобирался в высшую лигу? Или у австралийца все же остались незавершенные дела дома?
Николай Костюков