Экс-чемпион мира с казахскими корнями прошел взвешивание перед боем с проспектом из США

Американский боксер Джарон Эннис (26−0, 24 KO) и россиянин Сергей Липинец (16−1−1, 12 KO) прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем в Анкасвилле (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Вес Энниса составил 66,3 килограмма, а вес Сергея — 66,6. Бой пройдет в рамках полусреднего веса и будет рассчитан на 12 раундов.

По казахстанскому времени он пройдет утром 11 апреля.

Напомним, что Липинец родился в поселке Мартук в Актюбинской области, где проживал в раннем детстве. Ранее боксер рассказал, что его мама — казашка. На профессиональном ринге Липинец представляет Россию, но американские СМИ часто называют его и казахстанцем.