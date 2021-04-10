AIBA опубликовала видео крутого нокаута Головкина на чемпионате мира 2003 года
Тогда казахстанец выиграл «золото».
Тогда казахстанец выиграл «золото».
Международная ассоциация бокса (AIBA) вспомнила яркую победу казахстанского боксера Геннадия Головкина на чемпионате мира 2003 года в Бангкоке, когда он в четвертьфинале нокаутировал румына Лучиана Буте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Турнир Головкин начал с победы над россиянином Матвеем Коробовым, затем победил с разгромным счетом будущего чемпиона мира, известного ирландца Энди Ли. В полуфинале Геннадий одолел кубинца Йорданиса Деспанье, а в финале нокаутировал украинца Алексея Машкина.