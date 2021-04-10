AIBA опубликовала видео крутого нокаута Головкина на чемпионате мира 2003 года

Международная ассоциация бокса (AIBA) вспомнила яркую победу казахстанского боксера Геннадия Головкина на чемпионате мира 2003 года в Бангкоке, когда он в четвертьфинале нокаутировал румына Лучиана Буте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир Головкин начал с победы над россиянином Матвеем Коробовым, затем победил с разгромным счетом будущего чемпиона мира, известного ирландца Энди Ли. В полуфинале Геннадий одолел кубинца Йорданиса Деспанье, а в финале нокаутировал украинца Алексея Машкина.