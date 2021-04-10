«К счастью или к сожалению». Экс-чемпион с 29 нокаутами высказался о сорванном бое с Головкиным

«К счастью или к сожалению, бой с Головкиным не состоялся. Но я не могу сказать, что особо в нем нуждаюсь. Конечно, если представится возможность, для меня будет честью сразиться с ним. В свои 39 лет он уже не тот (что раньше), но я отношусь к нему с огромным уважением. Он великий боец, и, как я уже говорил, нам нужно быть крайне осторожными, когда мы с ним будем драться», — цитирует Мунгию Boxingscene.com.



Ранее сообщалось, что Мунгия договорился о бое с Головкиным на май. Однако позже мексиканец передумал драться с казахстанцем и предпочел провести бой в апреле с другим соперником.