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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

«К счастью или к сожалению». Экс-чемпион с 29 нокаутами высказался о сорванном бое с Головкиным

Также он поделился мнением о самом GGG.

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Источник: AP 2020

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (36−0, 29 КО) высказался по поводу сорванного боя с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«К счастью или к сожалению, бой с Головкиным не состоялся. Но я не могу сказать, что особо в нем нуждаюсь. Конечно, если представится возможность, для меня будет честью сразиться с ним. В свои 39 лет он уже не тот (что раньше), но я отношусь к нему с огромным уважением. Он великий боец, и, как я уже говорил, нам нужно быть крайне осторожными, когда мы с ним будем драться», — цитирует Мунгию Boxingscene.com.

Ранее сообщалось, что Мунгия договорился о бое с Головкиным на май. Однако позже мексиканец передумал драться с казахстанцем и предпочел провести бой в апреле с другим соперником.

23 апреля Мунгия должен был провести поединок с экс-претендентом Мацеем Сулецки (29−2−0, 11 KO), но тот травмировался и снялся. В итоге на замену ему выйдет американец Димитриус Баллард (20−0−1, 13 КО).

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