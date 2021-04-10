Главный бой в карьере: Власов встретится со Смитом в поединке за пояс WBO
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Василий
Другие титулы в этом дивизионе уже принадлежат российским боксерам: чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) является Артур Бетербиев, а Всемирной боксерской ассоциации (WBA, Super) — Дмитрий Бивол. Таким образом, в случае победы Власова россияне будут царить в мире бокса в этой весовой категории.
Изначально бой между Власовым и Смитом должен был состояться 13 февраля в
Эта ситуация наводит на определенные мысли и Власова. «Мне очень сложно понять, что произошло. У меня не было никаких симптомов. Возможно, я ранее давно бессимптомно переболел. Просто отсидев десятидневный карантин в
Но проблема не только в этом. Власову в ультимативной форме сообщили о новой дате поединка. «После переноса боя мне сообщили, что он ориентировочно состоится в конце апреля или начале мая. Я хорошо воспринял эту информацию и сел на десятидневный карантин в
«А прилетев домой, буквально через
Также Власов в интервью РИА Новости признался, что ему кажется, что организаторами все подстраивается в пользу Смита. «Мы это продумывали и проговаривали много раз. Но что с этим сделаешь… Ничего не докажешь, — заметил россиянин. — Это огромный шанс для меня. Не исключено, что это последний шанс, ведь уже есть накопленная усталость. Я вообще не думаю, что будет в будущем. Я сконцентрирован только на этом поединке, и вся моя карьера зависит от него».
На профессиональном ринге 34-летний Власов одержал 45 побед при трех поражениях. По ходу своей карьеры россиянин выступал в среднем, втором среднем, полутяжелом и первом тяжелом весах. В полутяжелом дивизионе боксер с июля 2014 по январь 2015 года провел два боя: победил аргентинца Рубена Эдуардо и уступил
С октября 2015 года по ноябрь 2018 года Власов выступал в крузервейте, одержал 12 побед, среди которых триумфы над украинцем Исмаилом Силлахом, россиянином Рахимом Чахкиевым, нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Однако после поражения от поляка Кшиштофа Гловацкого в бою за временный пояс WBO россиянин опустился в весе. С тех пор Власов одержал три победы в полутяжелой категории, в частности взяв реванш у малавийца Айзека Чилембы за свою первую неудачу в карьере в 2011 году.
В активе 31-летнего Смита 26 побед при трех поражениях. В бою с Власовым американцу представится второй шанс завоевать чемпионский титул — в марте 2019 года боксер единогласным решением судей проиграл Биволу. Также Смит в течение карьеры уступал кубинцу Салливану Баррере в 2017 году и малоизвестному американцу Эдди Каминеро — в 2010-м. Среди значимых побед американца значатся триумфы в боях с колумбийцем Элейдером Альваресом, американцем Джесси Хартом, поляком Анджеем Фонфарой и уже постаревшим американцем Бернардом Хопкинсом.
Сначала предполагалось, что победитель предстоящего боя должен будет провести обязательную защиту с еще одним россиянином Умаром Саламовым. Изначально Власов должен был встретиться с Саламовым в претендентском бою в ноябре, но Саламов заразился коронавирусом, и этот поединок был отменен. Однако непосредственно перед поединком пошли разговоры о встрече предстоящего триумфатора с Бетербиевым. Всех этих боксеров представляет одна промоутерская компания, поэтому проблем в организации подобного объединительного поединка возникнуть не должно.