Главный бой в карьере: Власов встретится со Смитом в поединке за пояс WBO

Другие титулы в этом дивизионе уже принадлежат российским боксерам: чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) является Артур Бетербиев, а Всемирной боксерской ассоциации (WBA, Super) — Дмитрий Бивол. Таким образом, в случае победы Власова россияне будут царить в мире бокса в этой весовой категории.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d410e2e0fdfe63959e1" data-vnd="8d410e2e0fdfe63959e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d410e2e0fdfe63959e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Все не в пользу Власова

Изначально бой между Власовым и Смитом должен был состояться 13 февраля в Лас-Вегасе, но чуть ли не накануне россиянин сдал положительный тест на коронавирус, и поединок был перенесен. Менеджер Власова Олег Богданов обратил внимание на следующий момент: «По возвращении в Россию Максим прошел углубленное обследование, в том числе сдал кровь на антитела к коронавирусу. И результат теста не показал наличие антител. Соответственно, тот результат теста перед боем был ложноположительным».

Эта ситуация наводит на определенные мысли и Власова. «Мне очень сложно понять, что произошло. У меня не было никаких симптомов. Возможно, я ранее давно бессимптомно переболел. Просто отсидев десятидневный карантин в Лас-Вегасе и вернувшись в Россию, я сдал тест на антитела, и мне показало просто минимальное наличие антител, — заметил он. — Может быть, это что-то остаточное (после болезни), или было специально подстроено (организаторами). Я не берусь утверждать и не хочу никого винить. Мы эту страницу перевернули и идем дальше. Сейчас нужно думать о поединке».

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Но проблема не только в этом. Власову в ультимативной форме сообщили о новой дате поединка. «После переноса боя мне сообщили, что он ориентировочно состоится в конце апреля или начале мая. Я хорошо воспринял эту информацию и сел на десятидневный карантин в Лас-Вегасе. Естественно, на карантине ты особо ничего не делаешь, я набрал вес», — сказал россиянин.

«А прилетев домой, буквально через два-три дня объявляют дату 10 апреля. Естественно, мы взбунтовались, просили назначить более позднюю дату. Просто поставили перед фактом: либо дерусь 10 апреля, либо меня снимают с боя, а Смит дерется с кем-то другим, — добавил Власов. — Но я не могу упустить такой шанс, и мне пришлось согласиться, несмотря на такие для меня условия. В принципе и времени на подготовку было достаточно. Ведь я был на ходу, провел отличный лагерь перед февралем. Да, я потерял какое-то время в карантине, но это не так много, чтобы растерять форму».

Также Власов в интервью РИА Новости признался, что ему кажется, что организаторами все подстраивается в пользу Смита. «Мы это продумывали и проговаривали много раз. Но что с этим сделаешь… Ничего не докажешь, — заметил россиянин. — Это огромный шанс для меня. Не исключено, что это последний шанс, ведь уже есть накопленная усталость. Я вообще не думаю, что будет в будущем. Я сконцентрирован только на этом поединке, и вся моя карьера зависит от него».

Максим Власов (в центре) с поясом. | Источник: РИА "Новости"

Статистика боксеров

На профессиональном ринге 34-летний Власов одержал 45 побед при трех поражениях. По ходу своей карьеры россиянин выступал в среднем, втором среднем, полутяжелом и первом тяжелом весах. В полутяжелом дивизионе боксер с июля 2014 по январь 2015 года провел два боя: победил аргентинца Рубена Эдуардо и уступил экс-чемпиону мира WBO во втором среднем весе, до сих пор не знающему поражений мексиканцу Хильберто Рамиресу. К слову, боксер из Мексики с 2019 года также выступает в полутяжелом весе и является одним из потенциальных соперников Бивола.

С октября 2015 года по ноябрь 2018 года Власов выступал в крузервейте, одержал 12 побед, среди которых триумфы над украинцем Исмаилом Силлахом, россиянином Рахимом Чахкиевым, нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Однако после поражения от поляка Кшиштофа Гловацкого в бою за временный пояс WBO россиянин опустился в весе. С тех пор Власов одержал три победы в полутяжелой категории, в частности взяв реванш у малавийца Айзека Чилембы за свою первую неудачу в карьере в 2011 году.

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В активе 31-летнего Смита 26 побед при трех поражениях. В бою с Власовым американцу представится второй шанс завоевать чемпионский титул — в марте 2019 года боксер единогласным решением судей проиграл Биволу. Также Смит в течение карьеры уступал кубинцу Салливану Баррере в 2017 году и малоизвестному американцу Эдди Каминеро — в 2010-м. Среди значимых побед американца значатся триумфы в боях с колумбийцем Элейдером Альваресом, американцем Джесси Хартом, поляком Анджеем Фонфарой и уже постаревшим американцем Бернардом Хопкинсом.