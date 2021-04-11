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01:01 (мск), источник: Sport24

Бенн нокаутировал Варгаса на 80-й секунде и сохранил пояс WBA Continental

Британский боксер Конор Бенн победил колумбийца Сэмюэла Варгаса в поединке в рамках вчера бокса в Лондоне.

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Бенн одержал победу техническим нокаутом, судья остановил поединок через всего 80 секунд после его начала. Судья присудил победу Бенну, поскольку тот наносил мощные удары сопернику, который не предпринимал попыток защиты.

Благодаря этой победе Бенн сохранил свой пояса чемпиона WBA Continental в полусреднем весе.

На счету Бенна теперь 18 побед без поражений, Варгас потерпел 7 поражение в 40 боях.

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