Сергей Липинец был нокаутирован в США

Эннис пользовался превосходством в антропометрии, удерживал оппонента на джебе, здорово пробивал по корпусу. В третьем раунде пустил Липинца в инфайтинг, отхватил, после чего включился в работу: зажал у канатов, разбивал защиту россиянина акцентированными ударами, потряс, но не добил.

В четвертом раунде Эннис уронил соперника левым апперкотом. Американец временами менял стойки (все же чаще боксировал в стойке левши). Рефери успел выписать обоим по предупреждению: Эннис дважды пальнул ниже пояса, Липинец — по затылку.

В шестом раунде Эннис потряс россиянина правым хуком и отправил в нокаут левым прямым.