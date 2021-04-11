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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

Сергей Липинец был нокаутирован в США

В главном событии вечера бокса в Анкасвилле (США) топ-проспект полусреднего веса американец Джарон Эннис (27−0, 25 KO) нокаутировал бывшего чемпиона мира россиянина Сергея Липинца (16−2−1, 12 KO), пишет vRINGe.com.

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Источник: fightnews.info

Эннис пользовался превосходством в антропометрии, удерживал оппонента на джебе, здорово пробивал по корпусу. В третьем раунде пустил Липинца в инфайтинг, отхватил, после чего включился в работу: зажал у канатов, разбивал защиту россиянина акцентированными ударами, потряс, но не добил.

В четвертом раунде Эннис уронил соперника левым апперкотом. Американец временами менял стойки (все же чаще боксировал в стойке левши). Рефери успел выписать обоим по предупреждению: Эннис дважды пальнул ниже пояса, Липинец — по затылку.

В шестом раунде Эннис потряс россиянина правым хуком и отправил в нокаут левым прямым.

Напомним, что Липинец родился в поселке Мартук в Актюбинской области, где проживал в раннем детстве.

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