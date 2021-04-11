Власов уступил американцу Смиту в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO

Изначально их бой должен был состояться в ночь с 13 на 14 февраля, но был перенесён по причине заражения российского спортсмена коронавирусом.



Теперь на счету 34-летнего Власова 4 поражения и 45 побед в профессиональном боксе. Для 31-летнего Смита эта победа стала 27-й в карьере при 3 поражениях.