Власов уступил американцу Смиту в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO
34-летний российский боксёр Максим Власов раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115) уступил представителю США Джо
34-летний российский боксёр Максим Власов раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115) уступил представителю США Джо
Изначально их бой должен был состояться в ночь с 13 на 14 февраля, но был перенесён по причине заражения российского спортсмена коронавирусом.
Теперь на счету 34-летнего Власова 4 поражения и 45 побед в профессиональном боксе. Для 31-летнего Смита эта победа стала 27-й в карьере при 3 поражениях.
Напомним, что если бы Власов завоевал пояс WBO в полутяжёлом весе, то весь пьедестал полутяжёлого дивизиона мирового бокса стал бы исключительно российским, так как чемпионами в полутяжёлом весе являются непобеждённые Артур Бетербиев (IBF и WBC) и Дмитрий Бивол (WBA).