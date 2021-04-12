Ербосынулы лишился боя с выходом на титул чемпиона мира. Названа причина

Бой казахстанского боксера второго среднего веса Айдоса Ербосынулы, владеющего титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global, отменен. Об этом сообщил россиянин Евгений Шведенко, с которым Ербосынулы должен был встретиться 17 апреля в городе Карлсруэ (Германия). Победитель данного поединка стал бы обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе, которым сейчас владеет американец Калеб Плант.