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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

Ербосынулы лишился боя с выходом на титул чемпиона мира. Названа причина

Бой казахстанского боксера второго среднего веса Айдоса Ербосынулы, владеющего титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global, отменен. Об этом сообщил россиянин Евгений Шведенко, с которым Ербосынулы должен был встретиться 17 апреля в городе Карлсруэ (Германия). Победитель данного поединка стал бы обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе, которым сейчас владеет американец Калеб Плант.

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Источник: instagram.com/yerbossynuly_aidos/

«Боя не будет, соперник заболел коронавирусом! Или хитростью! Выздоравливай! Всем спасибо за поддержку!» — написал Шведенко в Instagram Stories.

Напомним, что последний раз Ербосынулы бился в декабре в Алматы, когда нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира и сохранил за собой все титулы.

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