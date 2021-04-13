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11:43 (мск), источник: Vesti.kz

«В первом бою Головкин его побил». Сондерс высказался о коррупции в боксе и судействе в пользу «Канело»

В мае британец подерется с мексиканцем.

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Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (30−0, 14 КО) коснулся темы коррупции в боксе. 8 мая ему предстоит объединительный поединок против чемпиона по версиям WBC/WBA мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (55−1−2, 37 КО).

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В частности, Сондерс вспомнил спорные судейские решения в поединках «Канело» против казахстанца Геннадия Головкина и американца Флойда Мейвезера-младшего.

«Слушайте, давайте поставим все на свои места. В конце концов, “Канело” — денежная конфетка для телевидения и для промоутеров. Он всегда фаворит для всех промоутеров. Но давайте внесем небольшую справедливость. Если я выиграю, дайте мне решение. Если он меня наглухо нокаутирует или побьет честно и справедливо — я пожму ему руку, но я не хочу судейских записок, как были с Флойдом Мейвезером. Ведь они старались ограбить даже Флойда Мейвезера. Всегда, когда близкий бой, у них фаворит “Канело”, хотя такого не должно быть. Мы оба чемпионы, это объединительный поединок, и лучший должен победить, независимо от того, что покажут бойцы. Я уважаю его, но, я думаю, в первом бою с Головкиным его побили. Второй бой с ним был очень близким. Флойд Мейвезер взял победу, но это было раздельное решение. Все люди увидели его победу, кроме одного судьи. Я не хочу никакой несправедливости от нечестных судей, вовлеченных в бокс, потому что это — коррупция», — цитирует Сондерса vRINGe.com.

Напомним, первый бой между Головкиным и «Канело» состоялся в сентябре 2017 года и завершился спорной ничьей. Годом позже минимальную победу одержал мексиканец, а казахстанец потерпел первое поражение в карьере.

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