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15:24 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы подбирается к Головкину, Ислам и Нурсултанов упали. Обновился рейтинг IBF

В тяжелых весах вновь никого нет.

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Источник: Reuters

Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой мировой рейтинг. Для казахстанских боксеров процесс прошел с переменным успехом: есть и взлеты, и падения. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Примечательно, что все изменения с участием наших бойцов произошли исключительно в среднем весе. Сразу три представителя дивизиона из Казахстана поменяли место своего расположения.
В топ-10 ворвался Жанибек Алимханулы. Он совершил качественный прыжок с 11-го на десятое место. К слову, ранее эта позиция принадлежала другому казахстанцу — Мейириму Нурсултанову. Теперь же он замыкает десятку лучших.

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Алимханулы смело может двигаться и по линии IBF. Здесь есть все возможности для развития карьеры. Первая и вторая строчки рейтинга сейчас вакантны. Так что смело можно вклиниться в эту насыщенную гонку. Только вот на титул пока сложно рассчитывать.

Чемпионом является Геннадий Головкин. И выйти на бой с ним будет очень сложно, учитывая, что GGG решает совершенно другие задачи, ищет новые пути развития яркой карьеры. Но стать обязательным претендентом — как шанс выглядит реализуемым.

Тем временем Канат Ислам оказался в шаге от вылета из топ-15. Он недавно провел невзрачный и ненужный поединок, который не принес ему особых профитов. И логично, что постепенно боксер теряет позиции не только в листе IBF, но и других организаций.

С такой оппозицией ничего не сделаешь. Надо выходить на более крепких соперников. Иначе все, что было проделано до этого, окажется пустой тратой времени. Под занавес карьеры можно и устроить громкое шоу, не так ли? Пока же он опустился на 15-е место.

В остальных весах все остались на своих предыдущих позициях.

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