Российский боксер Власов подал протест на результат боя за титул чемпиона мира

В ночь на воскресенье Смит победил Власова большинством голосов в поединке за вакантный титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Команда Власова после боя высказала недовольство работой судей. Бой прошел в Талсе (США, штат Оклахома).

«Мы подали протест в WBO, не согласны с решением судей, — сказал Богданов. — Считаем его предвзятым, считаем, что квалификация судей не соответствует уровню данного поединка. Еще мы указали, что не было правильной процедуры допинг-контроля, у Максима тест вообще не брали».