Казахстанский спарринг-партнер «Канело» узнал имя соперника и дату следующего боя

Казахстанский боксер Бобиржан Моминов (12−0, 8 KO) ближайший бой на профи-ринге проведет 22 апреля в Уэст-Пойнте (штат Нью-Йорк, США), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

В этот день ему будет противостоять американец мексиканского происхождения Анхель Руис (16−1, 12 КО).

Моминов должен был встретиться с американцем Брайаном Себальо (12−0, 6 КО) 25 марта в рамках вечера бокса в Пуэрто-Рико, но этот поединок по неизвестным причинам сорвался.

Свой последний бой Моминов провел 27 сентября 2020 года в Казани (Россия), когда победил решением большинства голосов судей россиянина Вагинака Тамразяна (17−8, 5 КО) и завоевал вакантный титул IBF Eurasia в полусреднем весе.