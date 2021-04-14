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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский спарринг-партнер «Канело» узнал имя соперника и дату следующего боя

В последний раз на ринг он поднимался осенью.

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Казахстанский боксер Бобиржан Моминов (12−0, 8 KO) ближайший бой на профи-ринге проведет 22 апреля в Уэст-Пойнте (штат Нью-Йорк, США), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

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В этот день ему будет противостоять американец мексиканского происхождения Анхель Руис (16−1, 12 КО).

Моминов должен был встретиться с американцем Брайаном Себальо (12−0, 6 КО) 25 марта в рамках вечера бокса в Пуэрто-Рико, но этот поединок по неизвестным причинам сорвался.

Свой последний бой Моминов провел 27 сентября 2020 года в Казани (Россия), когда победил решением большинства голосов судей россиянина Вагинака Тамразяна (17−8, 5 КО) и завоевал вакантный титул IBF Eurasia в полусреднем весе.

Также казахстанец известен тем, что в качестве спарринг-партнера помогал мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (55−1−2, 37 КО) готовиться к бою с Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

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