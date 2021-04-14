Казахстанский спарринг-партнер «Канело» узнал имя соперника и дату следующего боя
В последний раз на ринг он поднимался осенью.
В последний раз на ринг он поднимался осенью.
Казахстанский боксер Бобиржан Моминов (12−0, 8 KO) ближайший бой на
В этот день ему будет противостоять американец мексиканского происхождения Анхель Руис (16−1, 12 КО).
Моминов должен был встретиться с американцем Брайаном Себальо (12−0, 6 КО) 25 марта в рамках вечера бокса в
Свой последний бой Моминов провел 27 сентября 2020 года в Казани (Россия), когда победил решением большинства голосов судей россиянина Вагинака Тамразяна (17−8, 5 КО) и завоевал вакантный титул IBF Eurasia в полусреднем весе.
Также казахстанец известен тем, что в качестве