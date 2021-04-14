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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер выиграл бой с двумя нокдаунами и вышел в 1/8 финала молодежного ЧМ

От сборной будут участвовать 20 человек.

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В польском Кельце стартовал чемпионат мира по боксу среди молодежи. В первый соревновательный день в весовой категории до 56 килограммов казахстанец Ерболат Сабыр победил венгра Герго Жараза, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ерболат выиграл бой со счетом 5:0 (30:25, 30:25, 30:24, 30:27, 30:25), при этом соперник побывал в нокдауне в первом и третьем раундах.

Таким образом, Сабыр вышел в 1/8 финала турнира.

Напомним, что за «золото» МЧМ будут бороться 20 представителей сборной Казахстана — десять юношей и девять девушек.

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