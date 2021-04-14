Казахстанский боксер выиграл бой с двумя нокдаунами и вышел в 1/8 финала молодежного ЧМ

В польском Кельце стартовал чемпионат мира по боксу среди молодежи. В первый соревновательный день в весовой категории до 56 килограммов казахстанец Ерболат Сабыр победил венгра Герго Жараза, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ерболат выиграл бой со счетом 5:0 (30:25, 30:25, 30:24, 30:27, 30:25), при этом соперник побывал в нокдауне в первом и третьем раундах.

Таким образом, Сабыр вышел в 1/8 финала турнира.