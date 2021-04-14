Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Реал
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Флорида Пантерз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
72
Хоккей. НХЛ
15.04
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
15.04
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
03
Все события
Фоторепортажи
Сборная России проиграла Словакии
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
13:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» озвучил сроки завершения своей карьеры

На ринг мексиканец вернется в мае.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (55−1−2, 37 КО) сообщил, когда планирует завершить карьеру на профи-ринге.

Читайте также
«В первом бою Головкин его побил». Сондерс высказался о коррупции в боксе и судействе в пользу «Канело»

«Прогулка до ринга станет одним из моментов, по которому я буду скучать больше всего, когда выйду на пенсию. У меня есть еще семь лет, и я говорю об этом, потому что в какой-то  момент я собираюсь уйти из бокса», — приводит слова 30-летнего «Канело» Boxingscene.com.

Отметим, что ближайший бой Альварес проведет против обладателя пояса WBO во втором среднем весе 31-летнего британца Билли Джо Сондерса (30−0, 14 КО). Главное событие вечера состоится 8 мая на AT`T Stadium в Техасе.

Также болельщики надеются, что до конца текущего года «Канело» устроит трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным, с которым он встречался в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором судейским решением успех праздновал Альварес.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Жену и сына Овечкина пустили на трибуну. Ови забил и отдал пас
У «Челси» рекорд по выходам в полуфинал ЛЧ для клубов АПЛ
Продолжение следует. РФС наказал Гилерме и «Спартак»
Болельщики назвали лучших игроков в мире по позициям
Сборная России по футболу определилась с матчами перед Евро
УЕФА не станет переносить финал ЛЧ из Турции из-за COVID-19
В Латвии обеспокоены неготовностью ледовых площадок к ЧМХ-2021
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь