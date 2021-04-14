«Канело» озвучил сроки завершения своей карьеры
На ринг мексиканец вернется в мае.
На ринг мексиканец вернется в мае.
Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (55−1−2, 37 КО) сообщил, когда планирует завершить карьеру на
«Прогулка до ринга станет одним из моментов, по которому я буду скучать больше всего, когда выйду на пенсию. У меня есть еще семь лет, и я говорю об этом, потому что в
Отметим, что ближайший бой Альварес проведет против обладателя пояса WBO во втором среднем весе 31-летнего британца Билли Джо Сондерса (30−0, 14 КО). Главное событие вечера состоится 8 мая на AT`T Stadium в Техасе.
Также болельщики надеются, что до конца текущего года «Канело» устроит трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным, с которым он встречался в 2017 и 2018 годах в