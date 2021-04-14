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14 апреля, источник: Vesti.kz

«Был готов к величайшей битве». Британский боксер прокомментировал отмену титульного боя с казахстанцем из-за коронавируса

Он пожелал здоровья своему сопернику.

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Британский боксер Тайрон Маккенна (21−2−1, 6 КО) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz отмену боя с казахстанцем Жанкошем Тураровым (24−0, 17 КО). В ходе беседы он пожелал здоровья своему сопернику, заразившемуся коронавирусом.

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Они должны были встретиться 3 апреля на вечере бокса в Дубае (ОАЭ). На кону должен был стоять титул WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе.

«Этот бой был важен для меня. Я готовился к нему и настраивался на него. Все мои мысли были об этом противостоянии. Я потратил деньги и время на тренировочный лагерь. Хотя мог провести все эти дни с семьей. Невозможно передать, насколько я расстроился из-за его переноса. Я был готов к величайшей битве. Сейчас мне остается ждать решения промоутеров. Мне не терпится поскорее выйти на ринг. Надеюсь, это произойдет скоро. Моя семья поддержала меня. Мне многие пишут со словами поддержки. Я надеюсь, что Тураров поправится и все у него будет хорошо», — отметил Маккенна.

Напомним, в последний раз Тураров выходил на ринг в июле 2019 года в Нур-Султане, когда и завоевал свой титул после победы нокаутом над аргентинцем Максимилиано Годоем (32−6−1, 17 КО). В свою очередь Маккенна, известный под прозвищем «Кельт», в сентябре проиграл соотечественнику Охаре Дэвису (22−2, 12 КО) в бою за титул WBC International.

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