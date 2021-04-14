«Был готов к величайшей битве». Британский боксер прокомментировал отмену титульного боя с казахстанцем из-за коронавируса

«Этот бой был важен для меня. Я готовился к нему и настраивался на него. Все мои мысли были об этом противостоянии. Я потратил деньги и время на тренировочный лагерь. Хотя мог провести все эти дни с семьей. Невозможно передать, насколько я расстроился из-за его переноса. Я был готов к величайшей битве. Сейчас мне остается ждать решения промоутеров. Мне не терпится поскорее выйти на ринг. Надеюсь, это произойдет скоро. Моя семья поддержала меня. Мне многие пишут со словами поддержки. Я надеюсь, что Тураров поправится и все у него будет хорошо», — отметил Маккенна.