«Был готов к величайшей битве». Британский боксер прокомментировал отмену титульного боя с казахстанцем из-за коронавируса
Он пожелал здоровья своему сопернику.
Он пожелал здоровья своему сопернику.
Британский боксер Тайрон Маккенна (21−2−1, 6 КО) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz отмену боя с казахстанцем Жанкошем Тураровым (24−0, 17 КО). В ходе беседы он пожелал здоровья своему сопернику, заразившемуся коронавирусом.
Они должны были встретиться 3 апреля на вечере бокса в Дубае (ОАЭ). На кону должен был стоять титул WBO
«Этот бой был важен для меня. Я готовился к нему и настраивался на него. Все мои мысли были об этом противостоянии. Я потратил деньги и время на тренировочный лагерь. Хотя мог провести все эти дни с семьей. Невозможно передать, насколько я расстроился
Напомним, в последний раз Тураров выходил на ринг в июле 2019 года в