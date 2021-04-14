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14 апреля, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер после победного старта на МЧМ-2021 встретится с соперником из Узбекистана

На ринг выйдет еще тяжеловес.

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Казахстанский легковес Кенже Муратулы (до 52 килограммов) вышел во второй круг молодежного чемпионата мира в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.

В дебютном поединке турнира он был сильнее Леннона Маллигана из Шотландии. Казахстанский боксер победил в поединке по очкам, выигрывая встречу на протяжение всех трех раундов.

После двух раундов Кенже был впереди у трех судей (у еще двух судей получилась ничья — по 19:19), а в заключительном выиграл единогласно и довел счет до 5:0 в свою пользу.

Во втором круге казахстанский легковес встретится с соперником из Узбекистана: Шахзод Музафаров уверенно прошел Мостафу Риги из Ирана. Их очный поединок состоится завтра, 15 апреля.

Также, помимо Муратулы, на ринг сегодня, 14 апреля, выйдет тяжеловес Мади Амиров (до 91 килограмма), который встретится с итальянцем Лукой Тистарелли.

Добавим, что ранее во второй круг турнира прошел Ерболат Сабыр (до 56 килограммов), победивший в бою с нокдаунами у венгра Герго Шараза.

17 апреля оппозицией Сабыра станет Матвейс Прокудинс из Латвии. Финалы мирового турнира запланированы на 22—23 апреля.

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