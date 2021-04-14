Казахстанский тяжеловес побил чемпиона Италии и с победы начал борьбу на МЧМ-2021

В первом поединке Амиров встречался с чемпионом Италии Лукой Тистарелли и победил соперника единогласным решением судей: все раунды остались за казахстанским боксером (5:0), а у соперника пошла кровь носом.

Во втором круге казахстанец встретится с Турки Аль-Равашдехом из Иордании. Их поединок состоится 17 апреля.

Напомним, ранее два казахстанских боксера стартовали с побед. Сначала Ерболат Сабыр (до 56 килограммов) выиграл у венгра Герго Шараза, а затем Кенже Муратулы (до 52 килограммов) с единогласным решением судей прошел Леннона Маллигана из Шотландии.