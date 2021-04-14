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14 апреля, источник: Vesti.kz

Казахстанский тяжеловес побил чемпиона Италии и с победы начал борьбу на МЧМ-2021

Казахстанский тяжеловес Мади Амиров (до 91 килограмма) выиграл дебютный поединок на молодежном чемпионате мира в Польше, передает корреспондент Vesti.kz. Он стал третьим в нашей сборной по боксу, кто успешно начал турнир.

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В первом поединке Амиров встречался с чемпионом Италии Лукой Тистарелли и победил соперника единогласным решением судей: все раунды остались за казахстанским боксером (5:0), а у соперника пошла кровь носом.

Во втором круге казахстанец встретится с Турки Аль-Равашдехом из Иордании. Их поединок состоится 17 апреля.

Напомним, ранее два казахстанских боксера стартовали с побед. Сначала Ерболат Сабыр (до 56 килограммов) выиграл у венгра Герго Шараза, а затем Кенже Муратулы (до 52 килограммов) с единогласным решением судей прошел Леннона Маллигана из Шотландии.

Молодежный мировой турнир в Польше завершится 22—23 апреля, когда состоятся финальные поединки.

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