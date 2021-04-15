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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Такие моменты позволяют тебе расти». Али Ахмедов показал мощный мотивационный ролик

Он готовится продолжить свою победную статистику.

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Боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16−1, 12 КО) показал мощный мотивационный ролик, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец, интересы которого представляет GGG Promotions, готовится продолжить свою победную статистику. В ролике отмечается, что поражение, которое он потерпел в предыдущем бою впервые в карьере, надо принимать как урок, который приведет к еще большему росту.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Любые ошибки можно исправить, если сохранить светлую голову и смотреть им в лицо. Что я теперь буду делать? Я буду праздновать. Потому что такие моменты позволяют тебе расти, только они делают тебя крепче. У всех людей есть выбор. От испытаний можно убегать либо встречать их лицом к лицу. Я планирую именно это», — говорится в видео.

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