Чемпион с 22 нокаутами захотел подраться с Головкиным и отобрать его титулы

Временный чемпион мира по версии WBA в среднем весе Крис Юбенк-младший (29−2, 22 КО) заявил, что хочет до конца года провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), владеющим титулами IBF и IBO в этой же категории. Его слова приводит Boxingscene.com.

«Конечная цель в этом году — это Головкин. 100 процентов. Я годами желал этого боя. Он первый номер в среднем весе. И этот бой можно организовать, кого еще публика хотела бы увидеть в качестве его соперника? Я дам ему самый зрелищный, самый конкурентный бой из возможных. Он первый в моем списке, но есть и другие имена. Есть Риота Мурата, обладатель полноценного пояса WBA, а я временный чемпион, поэтому это большой бой, который я бы хотел провести. Мне нужны топы среднего веса, мне нужны их титулы. В боксе много политики, поэтому одни бои организовать труднее, чем другие, но я хочу быстро вернуться на ринг после этого боя 1 мая (против Маркуса Моррисона в Манчестере)», — заявил Юбенк.

Отметим, что бой Головкина и Юбенка обсуждался еще в 2016 году, но тогда команда британца затянула с подписанием контракта, и на ринг с GGG вышел другой британский боксер Келл Брук (проиграл нокаутом в пятом раунде).