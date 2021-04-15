Стали известны сроки следующего боя Каната Ислама

Казахстанский средневес Канат Ислам (28−0, 22 КО) приступит к тренировкам уже в мае. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к команде боксера.

«Пару недель назад Канат был в Стамбуле (Турция), а в данный момент казахстанец проводит время со своей семьей в Казахстане», — отметил информатор.

Также, по его словам, следующий поединок боксера намечен на июнь. Однако информации о сопернике пока нет.

Напомним, что 21 февраля в Майами (штат Флорида, США) Ислам встречался с эквадорцем Джейсоном Минду (14−4−1, 8 КО) и нокаутировал его в седьмом раунде. После боя Ислам бросил вызов чемпиону WBC и WBA в суперсреднем весе мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (55−1−2, 37 КО).