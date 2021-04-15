Казахстанский боксер проиграл сопернику из Узбекистана и покинул МЧМ-2021
На ринг выйдут еще два спортсмена.
На ринг выйдут еще два спортсмена.
Казахстанский боксер Кенже Муратулы (до 52 килограммов) во втором круге молодежного чемпионата мира в Польше проиграл Шахзоду Музафарову из Узбекистана, передает корреспондент Vesti.kz.
Муратулы занял центр ринга, но Музафаров был быстрее и выиграл со счетом 5:0 оба стартовых раунда. Не удалось навязать борьбу и в заключительном раунде (1:4), а спортсмен из Узбекистан признан победителем единогласным решением.
Ранее в четвертьфинал пробились еще два легковеса — это Жаксылык Тлек уулу из Кыргызстана и Руслан Цыкало из Украины.
Добавим, что сегодня, 15 апреля, на ринг выйдут еще два казахстанских боксера — Елнур Суюнбай (до 60 килограммов) и Нуржан Амангельды (до 69 килограммов). Финальные поединки турнира намечены на