Казахстанский боксер проиграл сопернику из Узбекистана и покинул МЧМ-2021

Казахстанский боксер Кенже Муратулы (до 52 килограммов) во втором круге молодежного чемпионата мира в Польше проиграл Шахзоду Музафарову из Узбекистана, передает корреспондент Vesti.kz.

Муратулы занял центр ринга, но Музафаров был быстрее и выиграл со счетом 5:0 оба стартовых раунда. Не удалось навязать борьбу и в заключительном раунде (1:4), а спортсмен из Узбекистан признан победителем единогласным решением.

Ранее в четвертьфинал пробились еще два легковеса — это Жаксылык Тлек уулу из Кыргызстана и Руслан Цыкало из Украины.