«Буду идти к этому». Деревянченко вспомнил бой с Головкиным и оценил вероятность реванша

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Украинский боксер Сергей Деревянченко в интервью Xsport.ua вспомнил бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, а также ответил на вопрос о возможности проведения реванша.

Их поединок прошел в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США) и продлился все 12 раундов, по итогам которых судейским решением победил GGG (114−113, 115−112 дважды). Как итог, казахстанец завоевал вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

— С Головкиным ты считался явным аутсайдером, с Чарло букмекеры считали так же, но в Украине были твердо уверены в твоей победе. У тебя не было такого, что ты уже после той битвы с Головкиным считал себя излишне уверенным в себе?

— Нет. Я Чарло всегда воспринимал как очень сильного бойца. Головкин другого стиля, другой боец. Я всегда считал Чарло топовым боксером. Я не думал, что 100 процентов заберу легкую победу. Не было сильно самоуверенности.

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— Что преобладает после этих трех поражений за пояс чемпиона мира: грусть от того, что не получилось завоевать титул или наслаждение от того, что ты получил такие громкие поединки, устроил там шоу и стал намного более популярным?

— Здесь можно поделить на два. Иногда, когда я разговариваю, смотрю бой, вижу, как Чарло по мне попадает, то становится неприятно: «Блин, я проиграл. Как так?». Но время лечит. Уже все переосмыслил, идем заново. Просто я знаю, что могу больше показать. С тем же там Чарло, с тем же Джейкобсом.

В тот момент он был сильнее, а я не раскрылся. Но я знаю, что могу больше. Буду идти дальше и не знаю, может, получится реванш с тем же Головкиным или с Чарло. Но мне нужно какой-то путь пройти — они сейчас на верху, а я чуть-чуть спустился. Мне нужно дойти до какой-то точки и в дальнейшем, если у нас все получится, реваншироваться. Там уже показать, на что я способен. Там я или смогу показать, или не смогу. Но я верю в себя, знаю и чувствую, что могу. Буду идти к этому, ну, а там не знаю — это ведь профессиональный бокс. Может все сойтись, а может и нет.

— А ты мог с Чарло, с Головкиным просить прописать в контракте на бой пункт о реванше?

— Нет. Чарло ведь чемпион. Если бы я выиграл, то у него был бы этот шанс. Такие правила, они прописанные. У нас в контракте было, что, если я выигрываю, то должен Чарло в течение какого-то срока дать реванш. Это если бы он хотел. Ну, а в случае моего поражения возможности реванша не было. Ну, а с Головкиным мы боксировали за вакантный пояс, и у победителя уже было обязательство провести защиту против Шереметы.

— Если бы ты победил, то дал бы Головкину реванш не раздумывая или начал бы думать о финансовых историях?

— Естественно, если бы мы договаривались, хотели бы организовать бой, то финансовая сторона играла бы роль. Но я не знаю, чтобы я на тот момент думал, владея поясом. Там же есть стратегия команды. Или реванш — рисковать, идти на возможность лишиться пояса, или идти другой дорогой.

— Ну, а ты лично хотел бы устроить реванш или пойти по пути добровольных защит, чтобы наверняка остаться с поясом?

— Тяжело сейчас сказать, если честно. Может, они предложили бы такие условия, от которых я не мог бы отказаться. Или же их предложение было бы таким, что я носом бы крутил и говорил: «Нет, у нас не прописано».

Ну, а если ты не можешь отказаться, как, к примеру, Ковалев с Альваресом. Он все понимал, после тяжелого боя был, но получил такое предложение, что взял этот бой. Ну и случилось то, что случилось.

Здесь так же. Может, их предложение сняло бы все сомнения. Наш первый бой был очень зрелищным. Все захотели бы реванш, если бы отдали мне — и телеканалы были бы заинтересованы, и публика. На этом поединке можно было бы заработать — и мне, и ему, и промоутеру, и телевидению. Все были бы в плюсе.

Сейчас, конечно, о таком рассуждать странно, но, наверное, в душе у меня была бы необходимость дать реванш. Потому что говорили бы, что случайно победил, что Головкин болел. Чтобы доказать себе и всем, еще и денег заработать, то, наверное, да, согласился бы на второй бой.

— Сейчас объективно оценивая в сложившейся в реальности ситуации, ты можешь получить реванши с Головкиным и Чарло?

— На данный момент — нет. Они идут вверх. Когда ты побеждаешь кого-то, то идешь вперед, а соперник твой остается сзади. Зачем драться с тем, кого уже победил? Они уже думают о других именах.

А мне нужно отсюда подняться, выстроить стратегию, пояс, может, заработать какой-то. Тогда можно будет сказать, что вот — есть пояс, можно было бы устроить реванш.

— Бой с Головкиным — уже главная арена Madison Square Garden. Это ведь лучшее место для бокса. Как это, выходить на эту историческую арену, еще и полностью забитую болельщиками?

— Ты к этому идешь. Да, сейчас сидишь и вспоминаешь: «Это ведь был Madison Square Garden!». Но когда ты уже в этом движе, когда ты там крутишься, то не думаешь об этом — ты готовишься к бою.

Да, Madison Square Garden — классно. Я жил в гостинице как раз напротив арены. Я постоянно, когда стоял на балконе, то смотрел: стенд, а на нем реклама нашего боя — я лицом к лицу с Головкиным. Естественно, это прикольно.

Но ты больше настраиваешься не на Madison Square Garden, а на бой, чтобы выйти и того же Головкина выиграть, чтобы запомниться на этой арене.

Там ведь многие боксировали. Андеркарт ведь тоже весь там проходил. У кого-то там, условно, 13 боев и 13 проигрышей — он тоже боксирует на Madison Square Garden, но никто его не вспоминает. Главное не просто побоксировать там. Главное то, как ты себя там покажешь, чтобы люди тебя запомнили. Как и получилось. Большой разницы нет, где боксировать, важнее проявить себя так, чтобы на тебя посмотрели и хотели еще глянуть в повторе, прийти на следующий бой. Это главное.

Ну, а Madison Square Garden, естественно, легендарное место.