Цзю-старший высказался о мотивации у Поветкина для продолжения карьеры

«Зачем продолжать… Идут удары в голову… Хватит. Тут нужно понять, есть ли мотивация у Саши. Если она есть, то можно продолжать. Но тут главный вопрос, зачем это делать. Я был в такой шкуре, и я не вижу мотивации у Саши, — сказал Цзю журналистам. — Очень сложно подниматься с пятой точки, когда у тебя все есть, когда ты не голоден. А Сашка уже не голодный».