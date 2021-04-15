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18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Цзю-старший высказался о мотивации у Поветкина для продолжения карьеры

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. У российского боксера Александра Поветкина нет мотивации для продолжения карьеры, поэтому ему стоит закончить выступление, считает бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Константин Цзю.

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Источник: Спорт РИА Новости

В конце марта в Гибралтаре Поветкин техническим нокаутом в четвертом раунде проиграл британцу Диллиану Уайту и потерял пояс временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Ранее соперники встречались в августе 2020 года, победу нокаутом в пятом раунде одержал россиянин. Сразу после второго поединка Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, представляющей интересы Поветкина, сделал заявление, что будет уговаривать боксера завершить карьеру.

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«Зачем продолжать… Идут удары в голову… Хватит. Тут нужно понять, есть ли мотивация у Саши. Если она есть, то можно продолжать. Но тут главный вопрос, зачем это делать. Я был в такой шкуре, и я не вижу мотивации у Саши, — сказал Цзю журналистам. — Очень сложно подниматься с пятой точки, когда у тебя все есть, когда ты не голоден. А Сашка уже не голодный».

В активе бывшего регулярного чемпиона WBA и экс-обладателя временного пояса WBC Поветкина на профессиональном ринге 36 побед, три поражения и ничья. Олимпийский чемпион 2004 года дважды выходил на бои с полноценными чемпионами мира, но в 2013 году уступил украинцу Владимиру Кличко, а в 2018 году — британцу Энтони Джошуа.

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