Цзю-старший высказался о мотивации у Поветкина для продолжения карьеры
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Василий
В конце марта в Гибралтаре Поветкин техническим нокаутом в четвертом раунде проиграл британцу Диллиану Уайту и потерял пояс временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Ранее соперники встречались в августе 2020 года, победу нокаутом в пятом раунде одержал россиянин. Сразу после второго поединка Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, представляющей интересы Поветкина, сделал заявление, что будет уговаривать боксера завершить карьеру.
«Зачем продолжать… Идут удары в голову… Хватит. Тут нужно понять, есть ли мотивация у Саши. Если она есть, то можно продолжать. Но тут главный вопрос, зачем это делать. Я был в такой шкуре, и я не вижу мотивации у Саши, — сказал Цзю журналистам. — Очень сложно подниматься с пятой точки, когда у тебя все есть, когда ты не голоден. А Сашка уже не голодный».
В активе бывшего регулярного чемпиона WBA и